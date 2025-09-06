HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guillermo Gracia, en el Mundial. HOY
RECONOCIMIENTOS 2025

Barcarrota entrega los premios de la Orden Deportiva Hernando de Soto

Kini Carrasco, Guillermo Gracia e Iñaki Baztán recibirán sus distinciones este domingo a las 12.30

REDACCIÓN

Badajoz.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Barcarrota celebra mañana la entrega de los premios de la Orden Deportiva Hernando de Soto. En esta edición los galardonados han sido el paratriatleta Kini Carrasco, el nadador Guillermo Gracia y el judoca Iñaki Baztán y el acto oficial tendrá lugar en el Ayuntamiento de la localidad mañana a las 12.30 horas. Los deportistas extremeños han sido reconocidos como los más destacados de este último año por el jurado, formado por los responsables de deportes de los diferentes medios de comunicación de la región.

Kini Carrasco anunciaba en 2024 su retirada de las competiciones y ponía el broche a su carrera con nuevo campeonato de Europa, siendo subcampeón del Mundo de paraduatlón y el enésimo título nacional en su Cáceres natal. El paratriatleta cacereño decía adiós a 36 años de un palmarés inigualable con múltiples podios en Mundiales y Europeos, además de participar como deportista en tres Juegos Paralímpicos y como técnico en París 2024.

Guillermo Gracia acaba de ganar seis medallas de oro en el Mundial Virtus para personas con discapacidad intelectual disputado en Bangkok. El nadador cacereño además del pleno en sus seis pruebas individuales de la categoría II2 (síndrome de Down), añadía otras 6 medallas con el equipo español masculino y mixto.

Iñaki Baztán se proclamaba campeón de España de judo en -81 kg y hacía doblete con el título júnior. El judoca pacense conseguía tres bronces en la Copa de Europa júnior de Birmingham, Málaga y Lignano. Además, este viernes logró la plata en el Europeo júnior de Bratislava.

