Álvaro Martín : «No hay que bajar la guardia» Álvaro Martín celebra el oro europeo camino de la meta en solitario. :: efe Campeón de Europa de 20 kilómetros marcha «Tengo unas ganas tremendas de ir a casa y pisar Llerena, descansar y celebrarlo con mi familia, mi pareja y mis amigos» JAVI PÉREZ Badajoz Lunes, 13 agosto 2018, 08:32

Álvaro Martín dejó grabado con letras de oro su nombre en el muro de Berlín. Un título para la historia del deporte extremeño. Sabía que su momento había llegado. Era cuestión de tiempo reivindicarse en una gran cita. Este domingo acudía al estadio Olímpico como campeón de Europa para disfrutar ya relajado de la última jornada. Siempre humilde, comprometido con su tierra y las ideas claras no se olvida de sus orígenes y mira a un futuro brillante con los pies en el suelo.

-¿A qué sabe el oro?

-A la alegría de saber que he competido bastante bien, que había entrenado muy, muy, muy bien. Luego ya independientemente del título, pues saber que he hecho bien los deberes y que se han plasmado en el día del examen.

«Lugano va a seguir siendo uno de los momentos más emotivos de mi carrera»

-¿En qué pensaba durante ese último kilómetro mientras saluda al público camino hacia la gloria?

-Me pude distanciar en el kilómetro 18 y el último me lo dediqué para mí, para disfrutarlo y poder darle las gracias a toda la gente que había venido a verme. La competición es muy dura y poder darte el lujo de disfrutar el último kilómetro, darte ese gustazo porque pocas veces voy a poder disfrutar un último kilómetro así en una gran competición.

¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza?

-Que ha sido una temporada dura, muy difícil, donde he conseguido ser lo más regular. La alegría y satisfacción de haber dado ese gran salto que tanta gente me llevaba pidiendo. Independientemente de eso sé que tengo una responsabilidad y no soy ajeno, pero también me aíslo y quiero hacerlo bien por mí mismo.

-¿Es consciente de la gesta que ha conseguido?

-Creo que voy a ser consciente cuando me vaya a casa y ya descanse totalmente tranquilo de vacaciones en mi pueblo. Poco a poco intentaré asimilar este grandísimo triunfo. Tampoco me preocupa venirme arriba por ser campeón de Europa porque hay grandes objetivos. La temporada que viene se presenta bastante emocionante y no hay que bajar la guardia.

-Se lleva una portada de oro. Nada menos que el mayor éxito del atletismo para Extremadura.

-Hemos tenido grandísimos deportistas y atletas extremeños. Hemos competido Javi Cienfuegos, Tania Carretero y yo y ojalá hubiera podido hacerlo Teresa Urbina. Qué mejor manera que en un gran campeonato un atleta extremeño pudiera hacer algo grande. Espero que en los próximos campeonatos seamos más extremeños los que podamos competir y por supuesto no ser el único que pueda hacer grandes cosas. Esperemos que haya más portadas así, no sólo mía, sino de otros deportistas extremeños.

-¿Cómo será el recibimiento en Llerena? ¿Le han comentado algo?

-Espero que sea de lo más tranquilo posible (ríe). Ahora quiero descansar y celebrarlo en Llerena con mi familia, con mi pareja y mis amigos. Quiero que sea lo más tranquilo y lo más natural posible porque si algo quiero intentar demostrar en mi pueblo es que no soy superior a ningún llerenense y si hay un deportista extremeño que ha salido de Llerena pueden salir más. Les daría las gracias si tienen preparado algo, pero si no lo tienen no me importaría lo más mínimo.

«Nunca seré capaz de agradecer a Juan Méndez haberme educado y hacerme entender los valores del deporte»

-¿Ha sido más sorpresa que cuando irrumpió con 17 años en Lugano con la mínima olímpica?

-Aquí ya tenía una madurez deportiva y lo que pudiésemos realizar lo veíamos como previsible o factible. Lo de Lugano en ningún momento se me pasó por la cabeza porque era un niño. Creo que Lugano va a seguir siendo uno de los momentos más emotivos de mi carrera por esa inexperiencia y por ese día tan especial que se me va a recordar para el resto de mi vida.

-¿El oro europeo colma su decepción personal en los Juegos o aún tiene esa espinita olímpica clavada?

-Me queda bordarlo en un gran campeonato como los Juegos Olímpicos. Es la competición máxima y es donde un gran resultado marca la historia y el palmarés de un deportista. Si me clasifico para Tokio espero que sea una situación diferente.

-¿Se imaginaba cuando tuvo que dejar el fondo por una lesión para probar con la marcha que llegaría tan lejos?

-No porque al final dedicarse al atletismo profesional y de élite es una decisión que tomé con 16 años al querer entrar en la Blume. En el momento de la lesión tenía 13 años y el atletismo era como un hobby, un estilo de vida saludable, que a mis padres le gustaba y yo disfrutaba.

-¿Qué significa la figura de Juan Méndez?

-Ha sido un padre para mí porque siempre ha estado ahí desde muy pequeñito. Aparte de entrenarme me ha educado como persona a la hora de hacerme entender que hay valores en el deporte que se pueden transmitir en la vida personal. Nunca seré capaz de agradecérselo. Para mí fue una alegría cuando me fui a la Blume que él con toda su humildad me deseara lo mejor.

-Nada más colgarse la medalla tuvo un gesto muy emotivo. ¿Qué le dijo?

-Le envíe un whatsapp diciéndole que un pedacito de esa medalla le pertenecía a él porque me había sacado y siempre está detrás de mí en las competiciones. Darle las gracias porque sigue sacando marchadores en la región y con la esperanza que algún día saque otros marchadores que puedan realizar gestas como la mía e incluso mayores.

-Este año acumula un título tras otro, incluido el universitario en Ciencias Políticas. ¿Cómo lo hace?

-Porque para mí es un orgullo poder estudiar. A mí personalmente me gusta mucho la carrera que he estudiado. Ahora que he terminado Ciencias Políticas voy a empezar con Derecho porque creo que complementa muy bien pensando en un futuro en las salidas laborales, que está bastante complicado.

-¿Y dónde se ve en ese futuro fuera de las pistas?

-Me gustan mucho los temas que tienen que ver con las resoluciones de conflictos internacionales. Intentar paliar un conflicto me parece que es la mejor manera de aplicar la ciencia política. Por desgracia nuestro mundo está lleno de conflictos y es algo inevitable por el mismo comportamiento del ser humano. Para eso hay que formarse y por supuesto hay que tener idiomas, que es lo que me hace falta.

-Pone broche de oro a una temporada de ensueño, pero antes comentaba que había sido su año más duro. ¿Se ha exigido mucho?

-Ha sido un año muy duro por unas cuestiones federativas que hemos podido solventarlas. En diciembre no sabía ni siquiera si podía disputar este Campeonato de Europa. Al final todo se ha resuelto a mi favor. Estoy muy contento por cerrar la temporada y con unas ganas tremendas de ir a casa y pisar Llerena, estar de vacaciones con mi gente y desconectar.