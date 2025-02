El Badajoz CPV sigue su caída

El CPV no pudo con el Dumbría en Las Palmeras.

REDACCIÓN BADAJOZ Domingo, 6 de marzo 2022, 19:52

El Club Pacense Voleibol afrontaba este domingo en Las Palmeras su segunda cita del fin de semana con el mismo final de una nueva derrota (0-3) en el partido aplazado ante el Dumbría, uno de los equipos más fuertes de la Superliga Masculina 2. El CPV sigue sin poder cortar la racha sin poder puntuar de este último tramo de liga.

El encuentro se desarrollaría sin presiones, tratando de disputar el máximo de puntos posibles para no ceder con facilidad ante los rivales. El primer set dejaría entrever el acostumbrado juego conservador de los pacenses, que pese a ir por detrás en el marcador, no variarían la estrategia. El equipo, más cohesionado, buscaba imponer un ritmo rápido en los saques. Encontrarían huecos en la red para transformar las jugadas ensayadas en remates certeros, pero no sería suficiente. El resultado de este tiempo sería de 15-25.

Los errores en la colocación se sucederían con más frecuencia al tratar de tomar cierta ventaja sobre los visitantes. Estos contaban con una plantilla fuerte, imparables remates en la red y un potente sistema de ataque. Los locales sacarían provecho de los pocos momentos de desconcentración de sus rivales, terminando el set en 14-25.

Durante la última mitad, saldrían a disfrutar más del juego y a tratar de sentirse cómodos en el partido. Cada fallo del Dumbría, daba algo más de oxígeno al conjunto extremeño, que vería cerca un posible adelantamiento en el marcador. Finalmente, el tercer set se resolvería por 17-25, concluyendo el partido por 0-3.

