El Badajoz Panthers se pone en marcha

El nuevo proyecto de fútbol americano de contacto en Extremadura ya está en marcha. Tras darse a conocer en verano, Badajoz Panthers organizó el pasado domingo unas pruebas abiertas de captación en Almendralejo para dar a conocer la práctica de este deporte y reclutar interesados. La intención es poder competir a largo plazo y también crear una escuela de flag football junto a la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz.