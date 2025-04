«Badajoz tiene una oportunidad irrepetible»

Capitán de la selección al mismo tiempo que su primo Butragueño de la 'Roja'

Madrileño residente en Alcalá de Henares, Santiago Santos es todo un clásico del rugby nacional. Antes de ubicarse en los banquillos vivió una prolífica carrera en algunos de los mejores clubes de España, como el Real Canoe o el Liceo Francés. También jugó en el 91 en Nueva Zelanda, en la Universidad de Canterbury, un destino de gran tradición. Con la selección española fue internacional desde los 18 a los 30 años y llama la atención que cuando disfrutaba de la capitanía del combinado nacional su primo Emilio Butragueño capitaneaba la selección española de fútbol. «Son lazos de sangre familiares. Mi padre es hermano de la madre de Emilio. No sé si será algo genético o pura casualidad pero es curioso que hubo una época en la que coincidimos él como capitán de la selección española de fútbol y yo en la de rugby. Lógicamente él era mucho más famoso que yo», bromea. Finiquitada su carrera, emigró al Reino Unido, donde trabajó durante seis años como profesor de Educación Física en el Instituto Español de Londres, enrolándose en algunos equipos de la zona si bien ya «a un nivel más amateur y para ir matando el gusanillo. Ya no jugaba cuando me fui, pero estando allí aproveché para volverme a enganchar aunque fuera como aficionado, con 43 años», como reconoce. Tras acabar su periplo londinense regresa a España y se convierte en técnico, dirigiendo a algunos de los clubes más emblemáticos de nuestro país hasta que lo llama la federación en el año 2013. La marejada por la eliminación del Mundial de 2023 por un caso de alineación indebida propició un cambio federativo y tenía apalabrada su salida en septiembre del año pasado, pero le pidieron que continuara. «Tenían problemas para encontrar un sustituto y no quise dejarles tirados, así que seguiré aunque no sé hasta cuando».