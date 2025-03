El atletismo busca a sus referentes en el Mundial que comienza el sábado

El atletismo no frena. Las secuelas de la pandemia alteraron de tal forma el calendario de grandes competiciones que ahora los aficionados pueden disfrutar año ... a año. Las estrellas llegan al Mundial de Budapest en esta serie que arrancó en 2021 con los Juegos, que prosiguió con el Mundial de Edmonton y el Europeo de Munich en 2022 y que finalizará el año que viene con el Europeo de Roma y los Juegos de París. Una exigencia que ha provocado algunas ausencias importantes, como es el caso de McLaughlin, Kiplimo, Thiam, Norman o Ana Peleteiro, pero que no ha frenado el ansia de gloria de la mayor parte de grandes estrellas que se darán cita desde este sábado y hasta el domingo 27 en la capital de Hungría.

Entonces se conocerá quiénes son los grandes triunfadores, pero ya se ha visto en 2023 que el cambio de tendencia de las últimas grandes citas se ha acentuado. Mientras la velocidad masculina sigue huérfana de un referente como sucedió en los grandes años de Usaint Bolt, el mediofondo vive días de grandeza con un 1.500 potentísimo donde nueve atletas han corrido por debajo de 3.30. En mujeres, la gran Shelly Ann Fraser Pryce sí que defiende la gloria de la velocidad, pero el foco también se está desplazando hacia otras pruebas gracias a irrupciones como las de Faith Kipyegon, Yulimar Rojas o Femke Bol.

Velocidad

En hombres, falta ese referente que vuelva a tirar de los 100 metros hacia marcas de otra época. El líder de 2023 es el británico Zharnel Hughes con 9.83, seguido de un Ferdinand Omanyala que quiere hacer historia para Kenia. La armada estadounidense la lidera Fred Kerley, vigente campeón mundial que apostará por el doblete 100-200, mientras que en el doble hectómetro Noah Lyles parece por encima de los jóvenes Letsile Tebogo y Erriyon Knighton. En 400, ante la ausencia de Norman, el camino queda abierto para Steven Gardiner.

En categoría femenina, Fraser Pryce busca algo histórico, seis títulos mundiales, aunque tendrá que pelear duro con Sericka Jackson y habrá que ver el rendimiento de Sha'Carri Richardson ante su primera gran oportunidad. Las mismas protagonistas, sin Fraser Pryce pero con Dina Asher Smith, pelearán por todo en el 200, mientras en el 400 la dominicana Marileidy Paulino parece capaz de luchar por el oro.

Mediofondo y fondo

Hasta nueve atletas han corrido en 1.43 esta temporada el 800, pero precisamente el líder mundial del año, el keniano Wycliffe Kinyamal, no estará en Budapest. No se presenta la prueba en su mejor momento, al contrario que la categoría femenina, donde la británica Kelly Hodgkinson debe ser uno de los nombres del Mundial. El 1.500 contará con dos finales espectaculares gracias a Jakob Ingebrigtsen y Faith Kipyegon, que además de dominar la distancia con registros espectaculares, buscarán el doblete con el 5.000. No lo tendrán sencillo. El noruego se encontrará con la armada africana liderada por Berihu Aregawy y Joshua Cheptegei, mientras la keniana tendrá que pelear con Letesenbet Gidey y una Sifan Hassan que busca el más difícil todavía, con el triplete 1.500-5.000 y 10.000. Por cierto, que en esta distancia el ugandés Cheptegei busca la gloria de un tercer título mundial.

Vallas

En las vallas altas, Nigeria ha incluido en su selección a Toby Amusan, pese a que la afriana fue sancionada recientemente por la AIU por faltar a tres controles. En cuanto a los 400 metros, el noruego Karsten Warholm vuelve a ser favorito en otra de las pruebas del campeonato, porque sus duelos con Alison dos Santos y Rai Benjamin son impagables. En mujeres, la baja de McLaughlin deja a Femke Bol una oportunidad que no debe desaprovechar.

Saltos

Armand Duplantis es otra de las estrellas indiscutibles del atletismo mundial y buscará otro logro en pértiga, mientras que en el pasillo de saltos, otra plusmarquista mundial como Yulimar Rojas se encargará de dar espectáculo.

Lanzamientos

De unos años a esta parte, el lanzamiento de peso masculino es uno de los momentos de cada gran campeonato. Ryan Crouser, Joe Kovacs y Tom Walsh se reparten los podios y las mejores marcas desde 2016, y en Budapest volverán a ser protagonistas. Habrá que ver si Pawel Fajdek es capaz de sumar un nuevo oro en martillo y si Valarie Allman sigue con su gran rendimiento en disco.

Combinadas y marcha

Anna Hall debe ser la referencia del Heptatlon, mientras que en 20 y 35 kilómetros marcha, España tiene a la líder del año como es María Pérez.