El atleta José María Pámpano y su entrenador, Agustín Rubio, distinguidos con el Premio Extremadura del Deporte 2021

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 14 de noviembre 2022, 18:40 Comenta Compartir

El atleta paralímpico José María Pámpano y su entrenador, Agustín Rubio, han sido reconocidos con el Premio Extremadura del Deporte 2021 por su amplia trayectoria de éxitos.

El director general de Deportes, Dan de Sande, ha presidido telemáticamente, este lunes, la reunión del jurado de los Premios Extremeños del Deporte 2021, en la que se ha elegido al atleta y a su entrenador para el más alto galardón entre todos estos reconocimientos porque "ambos ponen nombre propio al deporte extremeño", informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Del atleta alburquerqueño José María Pámpano se ha valorado su trayectoria con una plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en los 1.500 y un cuarto puesto en el 4x400 y sendos sextos en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012 en los 800, además de proclamarse campeón de Europa en los 1.500 en 2001 y con el 4x400 en 2003 y ser subcampeón continental en 2003 en 1.500, tres bronces en los Mundiales de 2002 (1.500), 2013 (1.500) y 2019 (800), conseguir el título en los Juegos del Mundo en 2001 (1.500) y más de 20 veces campeón de España, entre muchos otros éxitos.

A su vez, Agustín Rubio Corbacho ha sido entrenador nacional de José María Pámpano durante toda su carrera deportiva y de otros deportistas con los que ha conseguido otras muchas medallas nacionales e internacionales. Rubio también ha sido seleccionador nacional de atletismo para deportistas con parálisis cerebral.

Otras modalidades

En la modalidad de Mejor Deportista Absoluto Masculino, el jurado ha reconocido al atleta Álvaro Martín Uriol. En su palmarés de títulos en 2021 destaca el segundo puesto en el Campeonato de Europa por equipos en 20 km marcha, el título de campeón de España de 10 km marcha, los dos bronces en el Campeonato de España en 20 km y 50 km marcha y el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 20 km marcha.

Por otra parte, la voleibolista Inmaculada Lavado Fernández ha sido galardonada con el premio a la Mejor Deportista Absoluta Femenina. La jugadora ribereña del Arenal Emevé de la Superliga Iberdrola ha sido tercera en la European Golden League e internacional absoluta con la selección española.

El premio al Mejor Deportista Promesa Masculino ha recaído en el atleta David García Zurita, que en este 2021 ha conseguido numerosos títulos como el de campeón de España sub 18 al aire libre en los 400 metros, el doble subcampeonato España sub 18 en pista cubierta en 60 y 200 mertos, tercero en 4x400 con la selección española sub 18 en Francia. El atleta pacense acabó el año como líder del ránking nacional en 200 metros y 400 sub 18 y segundo del ránking europeo en 400 metros sub 20, entre otros.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa Femenina el premio es otorgado a la piragüista Teresa Tirado Dotor, que atesora méritos como subcampeona del Mundo sub 23 en Sprint Olímpico K2, campeona de España en K4 200 y subcampeona de la Copa de España Sprint Olímpico en K4 y K2, entre otros muchos títulos.

El Premio al Mejor Evento Deportivo lo ha recibido la VIII Extremadura Open Alburquerque de Balonmano Playa Memorial Manuel Álvarez Hurtado. Una prueba que está incluida en el calendario oficial de la Real Federación Española de Balonmano y en el circuito nacional de Balonmano Playa. También es puntuable para el circuito europeo European Beach Tour y es considerado como el de mayor calidad y más exigente de los que componen el circuito europeo (36 pruebas). Un evento con más de 1.024 participantes en cada edición de toda la geografía española y retransmitido por streaming.

Asimismo, en la categoría de Mejor Entidad Deportiva ha sido para el Club de Fútbol Femenino Cáceres. El jurado ha valorado que se trata de un club de referencia regional en el fútbol femenino creado en 2007 y ya son más de 120 niñas son un club que trabajan con mucho cuidado la cantera. El primer equipo fue campeón de la Copa Federación Extremeña de Fútbol Femenino en la temporada 2019/20 ; el equipo Judex Femenino Base A fue subcampeón en la temporada 3020/21 y la sección de fútbol playa fue subcampeón en la Eurowinners Cup 2020, ascendiendo al número 5 del ránking europeo.

El Premio a la Mejor Entidad Local ha sido para el Ayuntamiento de Hornachos. El jurado ha valorado esta entidad local, entre otros motivos, por la intensa labor del consistorio en la promoción del deporte en diversos ámbitos en los últimos años. Han fomentado la participación ciudadana y de asociaciones en las actividades deportivas, medioambientales, ocio y turísticas, surgiendo así una estrecha colaboración entre el consistorio y el resto de entidades y asociaciones en la organización, patrocinio y participación en los distintos eventos.

Finalmente, el jurado ha decidido otorgar, por unanimidad, una mención especial a los 40 años de los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) por ser una referencia del deporte escolar dentro y fuera de nuestra región y que acoge anualmente a unos 45.000 participantes.

Esto es un reconocimiento a todos los organismos y entidades que están o han estado implicados en la organización de los Judex desde su inicio: Junta de Extremadura, diputaciones provinciales, federaciones deportivas extremeñas, ayuntamientos, presidentes de los comités zonales, centros escolares, clubes y entidades deportivas, entrenadores, deportistas y familias.

Los Premios Extremeños del Deporte se conceden con la finalidad de otorgar público testimonio de reconocimiento a la labor deportiva de personas, organismos, instituciones públicas y entidades privadas que hayan contribuido de forma notoria a engrandecer y ampliar la práctica deportiva de nuestra Comunidad Autónoma y por ello, además, contempla una asignación económica para diversas categorías al igual que se hizo en las tres anteriores ediciones.

El jurado de estos premios ha estado formado por el director general de Deportes; dos técnicos de la Dirección General de Deportes; cinco miembros del Consejo Regional de Deportes y tres miembros de la prensa deportiva regional, además de un secretario, cuya función recaía en un funcionario de la Junta de Extremadura.