Asier Martínez, campeón de Europa de los 110 metros vallas

EAsier Martínez se sentó este miércoles por la noche en el trono europeo de los 110 metros vallas. Cumplió los pronósticos que le situaban como el favorito en la final y se adjudicó el oro en una carrera trepidante, cuyo final generó dudas por la igualdad entre el español y el francés Pascal Martinot-Lagarde. Los jueces tuvieron que recurrir a la 'foto finish' para decidir quién era el nuevo monarca continental. Una sola milésima dio el triunfo al joven de Zizir Mayor (Navarra) de solo 22 años. Con este triunfo en Múnich, Martínez alimenta una carrera con una progresión increíble. Sorprendió en los Mundiales con un bronce que él mismo no esperaba conseguir. El primer puesto en Alemania sitúa al español como uno de los grandes especialistas mundiales de las vallas cortas.

Este universitario llegaba a la final muniquesa con la mejor marca de todos los participantes. Era el candidato a la victoria a sus primeros Europeos absolutos. La pista de Rod Milburn vio el triunfo de un atleta que se caracteriza por competir con una mentalidad de acero.

Al navarro se le vio pletórico en las semifinales que se corrieron solo dos horas antes de la prueba definitiva. Accedió de forma directa, sin tener que pasar por las pruebas clasificatorias, gracias a sus excelentes últimos registros. Desde la calle cinco ya destacaba del resto cuando se había superado el ecuador de la distancia y entró primero en meta con cierta superioridad. Consiguió un tiempo de 13.25 y daba la sensación de que no había consumido demasiada energía en llegar en la cabeza para conseguir el pasaporte para la final de los Europeos.

Más complicado lo tuvo en la final. Su rival galo le hizo un marcaje terrible y ambos vallistas avanzaron casi unidos hasta la meta. Ninguno cometió errores y mantuvieron la trayectoria para decidir el oro por una milésima. Martínez venció con un tiempo de 13.14. De esta forma pulverizó de nuevo su marca individual (13.17) en lo que ya se ha convertido en una costumbre para el navarro cuando acude a los mayores acontecimientos internacionales.

Martínez (190 centímetros y 78 kilos) ya había despuntado en los Europeos sub'23 que tuvieron lugar en Tallin (Estonia) el pasado verano al conquistar el oro y confirmó sus aspiraciones con la sexta plaza obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue cuarto en el último Europeo en pista cubierta. Dio la campanada al colgarse el bronce en los Mundiales disputados en Oregón el pasado julio. En la pista estadounidense de Eugene alcanzó su plusmarca personal (13.17) y allí aprovechó las circunstancias al no poder competir dos de los candidatos a subirse al podio. En una disputa entre seis atletas, el de Zizur volvió a demostrar que los grandes escenarios no le intimidan. Se impuso al trío de la escuela francesa: Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya y Just Kwaou-Mathey. Martínez debe una parte muy importante de sus éxitos a su preparador François Beoringyan, exatleta nacido en Chad que lleva veinte años residiendo en Pamplona

No tuvo en cambio su día el otro español en la final de 110 metros vallas, Quique Llopis. El valenciano venció en su serie de semifinales con un tiempo de 13.30 (marca personal por 0.04), con lo que también reforzaba sus aspiraciones a ocupar una de las tres plazas del cajón. De hecho, Llopis se presentaba en la carrera por las medallas con el mejor tercer tiempo de los Europeos, pero acabo séptimo. Este miércoles por la noche el trono estaba destinado a Asier Martínez.

Ampliar efe Estudiante de Ciencias Políticas y apenas siete años en el atletismo La progresión de Asier Martínez (Zizur Mayor, Navarra, 2000) no parece tener límites. El navarro llegó al Europeo de Múnich instalado en la élite mundial con solo 22 años y apenas siete de trayectoria en el atletismo. Cuando empezó la temporada 2021 al aire libre, su marca en los 110 metros vallas era de 13.70. Este miércoles por la noche la mejoró (13.14). Fue cuarto en los Europeos bajo techo de Torun en ese 2021, sexto en los Juegos y cuarto este invierno en los Mundiales bajo techo de Belgrado. Y a bronce mundial (13.17). Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad del País vasco, esta temporada ha decidido hacerlo 'online' para tener más tiempo de entrenamiento y no tener que desplazarse hasta Bilbao. Entre su pueblo y la pista de Larrabide pasa sus días, aunque siempre que puede desconecta junto a sus amigos, «unos colgados que son completamente distintos a mí, a los que quiero y que crean el ambiente que más me ayuda», según su propia definición. Este miércoles, Martínez despertó de nuevo la euforia de los aficionados al atletismo al presenciar una carrera épica, con un final de infarto y a un campeón de Europa que empieza a agrandar su historial, un historial al que aún le queda mucho recorrido. «Soy feliz con lo que he hecho. Iba de tapado y ha salido bien. Confiaba en ganar, pero sabía que era muy difícil porque había mucho nivel», dijo emocionado.