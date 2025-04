El Arroyo visita la cancha del Torrelavega

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 18 de febrero 2023, 09:41 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 19.30 horas en el Pabellón Municipal La Habana Vieja torrelaveguense, el partido correspondiente a la 17ª jornada del Grupo 'A' de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Vóley Torrelavega, un rival del que la entrenadora del equipo extremeño, Flavia Lima, ha asegurado «es muy duro, siempre quita sets o puntos».

Lima ha añadido que sus jugadoras son conscientes «de que necesitamos mantener un nivel de concentración muy alto desde el principio del partido, para no complicarnos con errores no forzados y las dudas no nos pasen factura como en el último encuentro».

La entrenadora brasileña ha ponderado el volumen defensivo del cuadro cántabro, «muy bien ordenado, agresivo en ataque y muy sólido en recepción, apartado en el que destacan María Segovia y Noelia Neila». «Esperamos salir agresivas desde el saque para que nos facilite la lectura de juego de nuestras centrales y estar ordenadas en nuestro K2; desde luego es una jornada importante para mantenernos en la zona noble de la tabla y acercarnos cada vez más a nuestro objetivo», ha concluido Lima.