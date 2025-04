El Arroyo, muy satisfecho con Flavia Lima y todo el equipo

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 29 de octubre 2021, 07:59 Comenta Compartir

El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, ha afirmado tras corroborar las estadísticas de la EFEVB, una semana más, que Flavia Lima es la mejor central de la categoría, que «hace de todo y todo lo hace bien, una cuestión que hay que agradecérselo enormemente, lo mismo que el trabajo del equipo para superar, como está haciendo, situaciones muy adversas». Lima ocupa el primer puesto de la clasificación del puesto de central, con más de cinco décimas con respecto a la segunda, circunstancia que refleja su gran rendimiento. En este sentido, Gómez ha ponderado el «tremendo valor que tiene para nosotros todo lo que hace Flavia, sobre todo después de haber pactado en pretemporada que ella ya no iba a jugar esta campaña». «Pero las cosas muchas veces –prosigue– no salen como tu querrías, y no solo ha tenido que jugar de central, es que en otros partidos, por lesiones inoportunas de compañeras, ha debido jugar de opuesta, y lo ha seguido haciendo muy bien, es un ejemplo para todo el equipo». El presidente ha incidido en el «gran esfuerzo mental» que le supone a la entrenadora brasileña «hacer todo esto, porque aparte de jugar en varias demarcaciones, también sigue dirigiendo al equipo, y eso supone un gran desgaste».

Gómez también ha valorado el «enorme» esfuerzo de todo el equipo, «ya que con una plantilla tan corta como la de esta temporada, cada jugadora debe multiplicar sus esfuerzos para que el rendimiento del equipo nos permita seguir ocupando los primeros puestos de la tabla». Ha destacado la importancia del cuarto puesto que ocupa Janine Sandell en la clasificación de máximas anotadoras, o que la jornada pasada Annita del Nero fuera designada mejor colocadora. Para el presidente es básico que todos esos detalles sumen de cara al objetivo.