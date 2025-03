El Arroyo recupera a su gran capitana Isa Espino

R. H. Badajoz Lunes, 20 de mayo 2024, 12:50 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo da un golpe de efecto y a la vez hace un guiño afectivo a su afición con el anuncio de su primer fichaje. Se trata del regreso de Isa Espino a la que es su casa. El club cacereño recupera así a su gran capitana una temporada después de tener que abandonar el equipo de su vida por motivos laborales. Isa Espino es una de las históricas del Arroyo que consiguieron el ascenso a Superliga Femenina aquel inolvidable 20 de abril de 2013.

Emblema del club y referente de la cantera, vuelve a casa después de pasar un año por trabajo en Las Palmas de Gran Canaria. Isa Espino (Arroyo de la Luz, 1996) reconoce que los primeros días «no fueron fáciles y llegué a pensar que a los tres meses me volvía para casa, pero en ese momento tuve la suerte de conocer a dos compañeros de trabajo maravillosos que me hicieron cambiar de opinión y al final me terminé sintiendo en Las Palmas como en casa». Además, la jugadora cacereña explica que en su periplo insular «no me desvinculé en ningún momento del voley, y aunque mi horario laboral no me permitía jugar, sí pude entrenar a un equipo juvenil del club Satti Guayete, muy parecido a Voleibol Arroyo, al lado de dos grandes profesionales como son Raúl Quintana y Ricardo López».

Isa Espino, que ya se encuentra en Arroyo de la Luz, asegura que nada más volver, «he sentido el calor de la gente que nos echó de menos, a Julita Cabeza y a mí, y eso es crucial, porque este club es y será siempre mi casa». Y como no podía ser menos, la jugadora arroyana retorna con galones para liderar el nuevo proyecto en Superliga 2 Femenina, un gesto que agradece al club. «Regreso al equipo con más ganas e ilusión que nunca, y el hecho de volver a ser la capitana es como un sueño que se repite de nuevo, del que estoy muy agradecida al presidente, Adolfo Gómez, y a la entrenadora, Flavia Lima, por querer contar conmigo un año más», concluye Espino.

Temas

Voleibol