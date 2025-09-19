El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico Mujeres

R. H. Badajoz Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo, ya con la colombiana Brenda Arango en sus filas, se presentará este sábado ante su afición con la disputa de la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres que le enfrentará al conjunto portugués del Os Belenenses, a partir de las 18.00 horas en el Municipal de Arroyo de la Luz.

La central Arango se ha entrenado durante toda la semana a las órdenes del técnico Pablo Alonso junto a sus nuevas compañeras, mientras problemas en el consulado de su país de origen mantienen aún a la receptora Sara Gabrielly en Brasil. El presidente del club cacereño, Adolfo Gómez, señala al respecto que «confiamos en que la próxima semana ya podamos contar con Sara, para que pueda entrenar con el equipo un mínimo de días para el inminente inicio de la competición el próximo cuatro de octubre».

Por su parte, el técnico Pablo Alonso reconoce sentirse satisfecho con el trabajo desarrollado por el equipo en esta etapa de la pretemporada. «Comenzar a jugar es que necesitan ya las jugadoras, que esperan con ilusión el arranque de los partidos de preparación con el enfrentamiento mañana ante el conjunto lisboeta», concluye.

