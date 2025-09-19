HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brenda Arango, en el centro, junto a Desirée Castaño, Juana Giardini, Silvia Martínez y Laura Lozoya. HOY
Voleibol

El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico Mujeres

El equipo cacereño ya cuenta con la colombiana Brenda Arango, pero no con la brasileña Sara Gabrielly para su puesta de largo de este sábado ante Os Belenenses

R. H.

Badajoz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:57

El Extremadura Arroyo, ya con la colombiana Brenda Arango en sus filas, se presentará este sábado ante su afición con la disputa de la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres que le enfrentará al conjunto portugués del Os Belenenses, a partir de las 18.00 horas en el Municipal de Arroyo de la Luz.

La central Arango se ha entrenado durante toda la semana a las órdenes del técnico Pablo Alonso junto a sus nuevas compañeras, mientras problemas en el consulado de su país de origen mantienen aún a la receptora Sara Gabrielly en Brasil. El presidente del club cacereño, Adolfo Gómez, señala al respecto que «confiamos en que la próxima semana ya podamos contar con Sara, para que pueda entrenar con el equipo un mínimo de días para el inminente inicio de la competición el próximo cuatro de octubre».

Por su parte, el técnico Pablo Alonso reconoce sentirse satisfecho con el trabajo desarrollado por el equipo en esta etapa de la pretemporada. «Comenzar a jugar es que necesitan ya las jugadoras, que esperan con ilusión el arranque de los partidos de preparación con el enfrentamiento mañana ante el conjunto lisboeta», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  3. 3

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  4. 4 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  5. 5 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  8. 8 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  9. 9

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  10. 10 El escritor extremeño Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico Mujeres

El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico Mujeres