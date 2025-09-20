HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VOLEIBOL

El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Extremadura Arroyo, ya con la colombiana Brenda Arango en sus filas, se presentará este sábado ante su afición con la disputa de la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres que le enfrentará al conjunto portugués del Os Belenenses, a partir de las 18.00 horas en el Municipal de Arroyo de la Luz.La central Arango se ha entrenado durante toda la semana a las órdenes del técnico Pablo Alonso junto a sus nuevas compañeras, mientras problemas en el consulado de su país de origen mantienen aún a la receptora Sara Gabrielly en Brasil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  5. 5 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  8. 8

    Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  9. 9 Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes
  10. 10 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico