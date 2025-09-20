El Arroyo se presenta en el Torneo Ibérico

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo, ya con la colombiana Brenda Arango en sus filas, se presentará este sábado ante su afición con la disputa de la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres que le enfrentará al conjunto portugués del Os Belenenses, a partir de las 18.00 horas en el Municipal de Arroyo de la Luz.La central Arango se ha entrenado durante toda la semana a las órdenes del técnico Pablo Alonso junto a sus nuevas compañeras, mientras problemas en el consulado de su país de origen mantienen aún a la receptora Sara Gabrielly en Brasil.