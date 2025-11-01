El Arroyo necesita romper su mala dinámica

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo afronta este sábado el partido de la quinta jornada del grupo A de Superliga Femenina que le enfrentará al Voleibol Astillero, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón La Cantábrica. Un partido muy importante para el equipo extremeño, tras las tres derrotas consecutivas cedidas. En este sentido, el técnico extremeño, Pablo Alonso, asegura que el trabajo llevado a cabo durante la semana «ha sido muy bueno, hemos cambiado cosas y creo que plantearemos un partido muy bueno en el polideportivo cántabro». «En las últimas jornadas, el equipo no mostró una actitud acorde con lo que el club demanda y es evidente que había que cambiar ciertos temas», concluye.