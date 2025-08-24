El Arroyo ya tiene fecha para su pretemporada
Domingo, 24 de agosto 2025, 09:52
El Extremadura Arroyo volverá a militar una temporada más en Superliga Femenina 2. El conjunto extremeño ya ha trazado su hoja de ruta para las primeras sesiones de preparación. La pretemporada dará comienzo el próximo 1 de septiembre con los correspondientes entrenamientos y un total de cuatro partidos amistosos. Antes de estos duelos, el equipo dedicará las dos primeras semanas para entrenamientos de cancha y gimnasio. Además, antes del inicio de la competición el 4 de octubre, se llevará a cabo la presentación oficial, que serán los días 20 y 21 de septiembre con la celebración del XVII Trofeo Ibérico Mujeres, que acogerá un doble enfrentamiento ante Os Belenenses.
