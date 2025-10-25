HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pablo Alonso da instrucciones a sus jugadoras en un tiempo muerto. NINA BAÑEGIL
Voleibol

El Arroyo se estrella en Asturias y sufre su tercera derrota consecutiva

El equipo de Pablo Alonso sufre su tercera derrota consecutiva en tan solo cuatro jornadas disputadas y confirma su mal momento

R. H.

Badajoz

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:56

Comenta

El Extremadura Arroyo sufrió una inesperada derrota ante el vicecolista del grupo, el RGC Covadonga de Gijón, y lo hizo además con tanteos abultados (25-11, 25-21 y 25-16), lo que aporta un matiz un tanto negativo a este arranque de competición.

El equipo extremeño suma su tercera derrota consecutiva y baja hasta el octavo puesto, lo que propicia que el partido de la próxima jornada ante el Voleibol Astillero adquiera una dimensión demasiado especial cuando tan solo se han disputado cuatro jornadas.

La brasileña Sara Gabrielly fue la máxima anotadora del conjunto arroyano con 9 puntos, por delante de Carol Afán (5) y Brenda Arango (4), mientras en el combinado gijonés destacaron Sara García (20), Cristina Cudeiro (11) y Marina Rubiera (6).

El comienzo del partido fue abrumador por parte de la formación asturiana (8-2, 16-6, 24-10), hasta el 25-11 con el que cerró la primera manga.

El segundo set resultó mucho más equilibrado hasta el empate a ocho, momento en el que Covadonga logró un parcial de 5-0 (13-8).

La escuadra de Arroyo de la Luz logró empatar el partido (20-20), llegando incluso a ponerse por delante en el electrónico (20-21), pero terminar perdiendo por 25-21.

El tercer juego volvió a ser de claro dominio local (7-3, 16-8), hasta el 25-16 final.

El Arroyo volverá a tener que viajar la próxima jornada para medirse el sábado al Astillero en el Pabellón la Cantábrica.

