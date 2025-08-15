El Arroyo cierra la plantilla con Silvia Martínez

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:04 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo cierra la plantilla con la colocadora procedente del CV Torrelavega Silvia Martínez. La nueva incorporación ha desarrollado toda su carrera deportiva en el CV Iniesta, desde las categorías más jóvenes, hasta que la campaña pasada decidió probar en SF2 con el CV Torrelavega. Según el presidente de la entidad, Adolfo Gómez, es «una jugadora con experiencia en la categoría y apostamos por ella sin ningún tipo de dudas».