HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo cierra la plantilla con Silvia Martínez

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:04

El Extremadura Arroyo cierra la plantilla con la colocadora procedente del CV Torrelavega Silvia Martínez. La nueva incorporación ha desarrollado toda su carrera deportiva en el CV Iniesta, desde las categorías más jóvenes, hasta que la campaña pasada decidió probar en SF2 con el CV Torrelavega. Según el presidente de la entidad, Adolfo Gómez, es «una jugadora con experiencia en la categoría y apostamos por ella sin ningún tipo de dudas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  3. 3 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  4. 4 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  5. 5 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  8. 8 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  9. 9 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  10. 10 La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo cierra la plantilla con Silvia Martínez