El Arroyo arranca la pretemporada con la ausencia de sus tres extranjeras

El Extremadura Arroyo arrancó este lunes la pretemporada de la campaña 2025-26, pero el técnico Pablo Alonso solo pudo contar con la presencia de ... las jugadoras 'de casa' y de las nacionales, ya que diversos trámites burocráticos en sus respetivos países de origen así lo impiden hasta ahora.

No obstante, el presidente del club extremeño, Adolfo Gómez, se muestra optimista al respecto y señala que esta semana podría incorporarse a la disciplina arroyana la argentina Juana Giardini, mientras la colombiana Brenda Arango y la brasileña Sara Gabrielly podrían seguir sus pasos pocos días después. «Desde julio tenemos toda la documentación que se nos exige en regla, pero como ocurre prácticamente todos los años, siempre los países de nacimiento de las jugadoras en cuestión ralentizan un tanto este proceso, aunque confío en que en unos pocos días esté todo solucionado», explica Gómez.

Durante estas dos primeras semanas, las jugadoras de la escuadra arroyana afrontarán una doble sesión de trabajo diaria, física por la mañana y técnico-táctica por la tarde. Alonso confía que entre estos entrenamientos y los cuatro partidos planificados de pretemporada, el equipo llegue en condiciones óptimas a su debut liguero el próximo 4 de octubre ante el Aceites Abril Voleyourense.