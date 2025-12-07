HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL / SF2

El Arroyo acaba con su mala racha ante Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Y a la novena fue la vencida para el Extremadura Arroyo. El equipo de Pablo Alonso se sacudió por fin de esa espiral negativa en ... la que estaba atrapado y logró una victoria más que necesitada ante VP Madrid por 3-2 (26-28, 25-23, 25-17, 17-25 y 17-15). Y eso que las cacereñas empezaron entregando un disputadísimo primer set con empate a cada punto que se fue al tanteo de 26-28. Pero el Arroyo supo reaccionar para mantener la concentración en los momentos claves del segundo set y poner la igualada. El tercero se lo llevó con algo más de soltura. Y al final tocó sufrir para amarrar la segunda victoria después de nueve derrotas. Carolina Afan fue la máxima anotadora con 23 puntos.

