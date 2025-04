Un árbitro se negó a colaborar en la investigación del 'caso Negreira'

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 2 de marzo 2023, 17:04 Comenta Compartir

La borrasca azulgrana se hace más dura desde que se destapara el 'caso Negreira', un caso de corrupción que vincula al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el Barça, club del que habría cobrado supuestamente siete millones de euros por informes entre 2001 y 2018. El equipo catalán, presidida por Joan Laporta prefiere esperar a que la Justicia hable antes de hablar. Los que no han aguantado más han sido los árbitros, que quisieron dar la cara en una rueda de prensa multitudinaria en la que el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, y el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, mandaron un mensaje de unidad contra las noticias que salpican al estamento arbitral.

Los colegiados de todas las categorías - 240 miembros del colectivo arbitral - estuvieron presentes. Salvo uno, Xavier Estrada Fernández, actual árbitro de Primera y más específicamente de VAR, quien quiso hacer la guerra por su cuenta tras querellarse directamente contra Enríquez Negreira y su hijo. Una denuncia que no parece haber sentado nada bien a los árbitros ya que tras las designaciones para esta jornada, ha quedado apartado.

Camps se ha referido al colegiado que no envió la información requerida por el departamento de integridad de la RFEF, no como un traidor, pero sí como quien filtró a la prensa las preguntas que se les hicieron llegar a los árbitros. Asimismo, se ha referido a una persona «con responsabilidades gubernamentales» que tenía conocimiento de los hechos y no hizo nada al respecto. A preguntas de la prensa, el número 2 de Rubiales evitó señalar a Albert Soler, exdirectivo del Barça y exsecretario de Estado para el Deporte en dos periodos (2008-2011 y 2021-2023). Los árbitros se pondrán en manos de todas las instancias oportunas, incluida UEFA- que ha solicitado información - para que se investigue esta situación hasta el final.

«Sólo se ha hablado de un vicepresidente, de su hijo y del Barcelona. No hay evidencias de que un árbitro sea deshonesto. Si ha habido algo, está relacionado con personas que ya no pertenecen a esta casa. Esto es una vergüenza», ha dicho el presidente de los árbitros, para el que este día es «el más triste del arbitraje».

«El daño ya está hecho y la mancha la tenemos aquí, lo único que nos queda es trabajar, seguir entrenando, que los partidos salgan, y ponernos a disposición de las instituciones tanto de integridad como de Fiscalía. Que nadie se equivoque, quien tiene mayor interés en que esto se aclare y que si ha habido culpables se le castigue con el máximo rigor, somos nosotros, los árbitros», explicó Cantalejo, que afirmó junto a Andreu Camps que, en cuanto la querella de Estrada Fernández sea admitida a trámite, la RFEF se personará en la causa.

«Confirmo que el cuestionario que publicaron algunos medios de comunicación es el correcto. Estamos sorprendidos y apenados por la actuación de algún miembro del CTA porque esto haya sucedido. Los abogados de la RFEF entendieron que la presentación de una denuncia en vía judicial ante este hecho sería contraproducente, ya que paralizaría la investigación del fiscal del caso», explicó durante el acto el secretario general de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps.

📋 Este es el manifiesto que ha leído 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳, acompañado de los árbitros y árbitras internacionales, en representación del colectivo arbitral pic.twitter.com/tQRgTr2la8 — RFEF (@rfef) March 2, 2023

«Con ocasión de la elección de Luis Rubiales, la RFEF aprobó la creación de un departamento interno de Integridad. Ahí se recoge que no debe haber conflicto de intereses. El nuevo presidente cesó a todos los miembros del Comité, entre los que estaba el señor Negreira», apuntó Camps, que ahondó en que si no se ha puesto querella a estas alturas, «es porque lo que tenemos son conjeturas, que van tomando cuerpo por la investigación del Ministerio fiscal. Hemos accedido desde la secretaría general recabando la información que aparece en las cuentas anuales. Tras este análisis, deducimos varios aspectos: la empresa Dansil 95 SL. facturó algunas cantidades desde 1999. Hemos comprobado si dicha facturación era por casos probados, y ha sido así. Hemos constatado facturas de Soccercamp SL, entre 2006-2010. Los servicios también se prestaron, esencialmente, a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales».

«El Ministerio fiscal formuló dos consultas, en primer término, sobre cuáles fueron las funciones de Enríquez Negreira y cuáles eran el método de la designación arbitral«. El rol de la Federación no debe ser otro que el de contribuir a ayudar a la Agencia Tributaria y al Ministerio Fiscal», apuntó el segundo de Luis Rubiales.

Sospechas sobre el Barça

La reputación del Barça no pasa por un buen momento. Nadie ha acusado formalmente al club azulgrana de comprar a los árbitros, pero tener al vicepresidente de los árbitros en nómina durante años se lo pondrá en bandeja a los hinchas que se enfrenten a los azulgrana cuando vean algo raro sobre el verde. Las sospechas de que se trata de un club con el que han sido amable los estamentos arbitrales y federativos, crecen al ritmo que sus aficionados se escudan en el habitual victimismo para decir que quien tiene el favor de los colegiados históricamente ha sido el Real Madrid. Esgrimen que el club está en pugna con la Liga por el llamado 'fair play' financiero, que obligó a Laporta, al llegar a la presidencia en su segundo mandato, a descapitalizar una parte del club y activar las famosas 'palancas' para poder fichar. El club va a la guerra contra la LFP, a la que ha denunciado en un juzgado de Barcelona. El apoyo del club a la Superliga le enfrenta con Tebas.

Que el Barça estuviera dos años (79 jornadas de Liga, entre 2016 y 2018) sin que se le pitara un penalti en contra, mientras pagaba a Enríquez Negreira, invita a dar rienda suelta a teorías poco edificantes. Salga lo que salga de este asunto, no tendrá consecuencias. El club no perderá puntos ni descenderá a segunda, como en su día la Juventus, porque en España, como ya han recordado el Gobierno y la Liga, las infracciones muy graves prescriben a los tres años. «Hay indicios para investigar al Barça penalmente. Son hechos extraños y no habituales y se tienen que aclarar en la Fiscalía», reclamó hace unos días el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que insistió en que el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente, pero sí en los tribunales ordinarios de justicia. «Lo mejor es que se aclare en el ámbito penal. Si el Barcelona ha sido estafado por Enríquez Negreira, que sea condenado, y si el club ha estado implicado, que pague las consecuencias. No me extrañaría tampoco que haya sido estafado, tal y como lo veo», aseguró el máximo dirigente de la patronal de clubes.