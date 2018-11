El Aparthotel Badajoz sueña con la Copa del Príncipe Los jugadores del Aparthotel celebran una victoria de este curso. / CPV El conjunto pacense es uno de los candidatos a organizar el torneo y ocupa una de las plazas que daría derecho a disputarlo en enero MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 23 noviembre 2018, 08:27

El fin de semana del 12 y 13 de enero de 2019 puede convertirse en una efeméride histórica para el voleibol pacense. Es la fecha prevista para la disputa de la Copa del Príncipe, y Badajoz aspira a ser la ciudad organizadora. Ya están todos los trámites cumplimentados y enviados y ahora es turno para la tensa espera. El veredicto final de la Federación Española se dará a conocer en los próximos días, antes de finalizar el mes. El Extremadura Aparthotel MM Badajoz ha apostado fuerte por esta competición, que disputan cuatro equipos: el anfitrión y el mejor clasificado del grupo del organizador, y los dos primeros del otro grupo.

El conjunto pacense se ha destapado como una de las revelaciones en Superliga 2 y ostenta la segunda plaza que, de confirmarse al finalizar la primera vuelta, le daría, a priori, un billete para jugar la Copa del Príncipe. Pero esa posición no es un salvoconducto seguro. Si otro club del grupo A lograra acoger el torneo, el Aparthotel se quedaría fuera. Solo el líder accedería de manera directa y, de momento, alcanzar al intratable Emevé de Lugo es prácticamente una quimera.

Por ello, garantizar la participación es una de las prioridades para decidir postularse como organizador, en un año en el que «contamos con posibilidades reales de competirla», puntualiza Diego Jaramillo, presidente del club extremeño. Ese es, no obstante, uno de los requisitos con más peso específico en la elección definitiva de la sede. «Prima mucho que estés en la cabeza de la tabla y seas uno de los aspirantes. Si el último quiere optar a acogerla, por mucho que cumpla los demás preceptos, no podría». A eso se le suman otras garantías básicas típicas en este tipo de eventos, como contar con unas instalaciones en perfecto estado, siendo Las Palmeras el pabellón elegido en caso de prosperar la proposición pacense. En el apartado económico, además de avalar el cumplimiento de costes de desplazamientos, alojamiento, arbitrajes, etc., es indispensable asumir un canon cuya cantidad de partida es de 500 euros. Cada candidato establece una cifra para imponerse en ese baremo a los rivales en una especie de puja a ciegas. «Creemos en el equipo que tenemos, aspiramos a nivel deportivo a clasificarnos matemáticamente y a ganarla, que sería algo histórico. Hemos puesto toda la carne en el asador», aduce Jaramillo. No será la primera participación del Aparthotel Badajoz en el torneo. En 2016, coincidiendo con el ascenso a la segunda categoría, estuvo presente en la edición que albergó San Sadurniño (Galicia), con victoria final del equipo local.

Es una temporada ilusionante para el voleibol en la región, ya que es la primera vez que Extremadura cuenta con un club con un representante en la categoría de plata masculina y otro en la de bronce femenina. «Parte del presupuesto del equipo de Superliga 2 va para mantener la estructura de la entidad y también al conjunto femenino. Podríamos tener 10 jugadores profesionales, pero optamos por contar con 6 semiprofesionales y pagar con el resto a coordinadores, gerentes, monitores...», argumenta Diego Jaramillo. Afianzar los pilares y edificar en torno a ellos es el patrón a seguir. «La clave es no perder la cabeza».

Cambio de tendencia

La cohesión del grupo, el gran trabajo de Nacho González al frente del banquillo, un punto de suerte y la irrupción de un gran talento como el venezolano Miguelito son algunos de los factores que han influido en el cambio de tendencia respecto a la pasada temporada. «No es que tengamos mejor equipo, pero han empezado a funcionar las cosas y hemos encadenado cinco victorias consecutivas.

Respecto a metas ambiciosas, el presidente del conjunto pacense es realista y mantiene los pies en el suelo. «El club no está aún para llegar a Superliga. Nosotros queremos mantener la filosofía de la gente de casa. Seguir trabajando para que los 8 jugadores que tenemos de aquí alcancen ese nivel y con algún fichaje más tengamos esa opción». Como apuesta personal, considera que uno de los objetivos a corto plazo debe ser que las 'mandarinas' suban a Superliga 2 femenina.