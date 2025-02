Ander Mintegui hace historia para España con su plata mundial en esquí alpino

Manuel Bermúdez Jueves, 1 de febrero 2024, 09:38 | Actualizado 11:25h. Comenta Compartir

Ander Mintegui, deportista de la Federación Vasca y del Club Eskiarte, hizo historia para el esquí alpino español en el Mundial junior que se celebra hasta el 3 de febrero en la estación francesa de Les Portes du Soleil. El deportista vizcaíno finalizó segundo en la prueba del supergigante. Ningún deportista nacional en categoría masculina había conseguido subir a un podio en esta competición. Tampoco había logrado quedar siquiera entre los diez primeros. La única referencia a este nivel hasta el momento era femenina, los dos bronces logrados en el gigante en 2000 y 2001 por Carolina Ruiz, quien después sería cuatro veces olímpica.

El registro histórico viene de la mano de un esquiador que ha forjado su trayectoria entre la capital vizcaína y Aragón. Nacido en una conocida familia vizcaína, forma parte de la cantera del Basque Team y compite bajo el manto de la Federación Vasca de Esquí, aunque su formación se ha desarrollado desde los cinco años en las pistas de Pirineos. Su familia tiene casa en Castiello de Jaca y comenzó a esquiar siendo apenas un niño en el Club Pirineísta Mayencos y posteriormente pasó al Cetdi Aragón, el centro de tecnificación con sede en Jaca, según informa el Heraldo de Aragón.

«Ayer estuve cerca del top 15 y hoy estaba decidido a darlo todo. Lo he intentado y no sé ni cómo he llegado a meta segundo, estoy muy contento», afirmó Mintegi tras el descenso que realizó ayer y que le premió con la plata. Mintegui, que el martes fue 18º en la misma prueba, ejecutó una bajada de altísimo nivel que resultó toda una sorpresa para la mayoría de los participantes en una prueba en la que se impuso el italiano Max Perathoner con un tiempo de 1:12.27. El bilbaíno firmó un crono 21 segundos peor y el suizo Livio Hiltbrand completó el podio a 22 segundos.

El resultado obtenido ayer viene a reforzar el trabajo que este deportista vasco ha realizado en los últimos años. De hecho, la Federación Española lo sitúa como una de las promesas de este deporte dentro de una camada de esquiadores que, según los directivos, forma «una de las generaciones más prometedoras de los últimos tiempos».

«Contra más experimentados»

La presencia de Mintegui en el Mundial junior no es ni mucho menos la primera. En 2022 fue noveno en el paralelo por equipos mixto y 19º en la combinada. El año pasado, en cambio la experiencia fue más amarga para él. No completó ninguna de sus cuatro pruebas. Solo en el gigante pudo acabar la primera manga con un tiempo de 54.49 que le situaba el 41º. Ello no le impidió que posteriormente consiguiese en el gigante del Campeonato de España sub-21 la plata siendo además cuarto en la clasificación absoluta. En 2021, llegó a ser el cuarto en el ranking mundial sub-18 de supergigante.

El director técnico de la Federación Española de Esquí, Ángel Calero, calificó la plata en el Mundial de «increíble». «Muestra grandes potencias en supergigante aún habiendo competido en escasas carreras, por lo que decidimos enfocarnos en la velocidad y preveíamos un top 10», explicaba al finalizar la prueba. En un sentido similar se expresó el entrenador Manu Revilla: «Sabíamos que había opciones, ya venía trabajando la velocidad este invierno y ha peleado de tú a tú con corredores con más experiencia».

José Ricardo Abad, presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno y conocedor de la trayectoria de Mintegui, destacaba «el gran mérito de lo que ha conseguido Ander». «Es un chico que empezó a formarse en un club popular como es Mayencos, que no ha ido a ninguna gran academia estadounidense y que se está codeando con los mejores».