El COE y la RFEA apoyan a Ana Peleteiro, acosada por «manifestaciones de odio intolerables»

El Comité Olímpico Español (COE) y la Federación Española de Atletismo (RFEA) manifestaron este jueves su apoyo a la medallista olímpica de triple salto Ana Peleteiro tras el acoso sufrido en redes sociales por mostrar su opinión acerca de la participación de atletas transgénero en categoría femenina. Los organismos que presiden Alejandro Blanco y Raúl Chapado lamentan «profundamente los ataques, insultos y amenazas que Ana Peleteiro ha recibido como consecuencia de sus palabras».

«Estas manifestaciones de odio son intolerables y van en contra de los valores fundamentales que promovemos en el deporte. Nadie debería ser objeto de violencia verbal o amenazas por expresar su opinión de manera respetuosa y constructiva. Reiteramos nuestro apoyo incondicional y su derecho fundamental a expresar su opinión sin temor a represalias», insistieron el COE y la RFEA después de que la atleta gallega haya sido víctima de una campaña de acoso por declarar que «se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional».

«Una cantidad innumerable de personas me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna», desveló Ana Peleteiro el miércoles, después de posicionarse sobre las deportistas transexuales, dejando claro que adora y respeta «al 100% al colectivo LGTBI» y que defenderá «siempre» y luchará «cada día» por su derechos, al igual que hace por los derechos de las mujeres.

El COE y la RFEA destacan que están «comprometidos con el respeto a la diversidad y la inclusión en el deporte» y que creen «firmemente en la importancia de un deporte justo y equitativo para todos los participantes, sin importar su identidad de género». Recuerdan que «Ana Peleteiro ha mostrado una gran dedicación y compromiso hacia un deporte justo e inclusivo a lo largo de su carrera». «Sus declaraciones sobre la participación de atletas transgénero han sido realizadas con respeto y acorde a las leyes y normas aplicables en el ámbito deportivo», reconocen en un comunicado conjunto firmado por Alejandro Blanco y Raúl Chapado.

«Respeto a la diversidad de género»

También subrayan el COE y la RFEA que «la postura de Ana Peleteiro coincide con la política del Comité Olímpico Internacional y de World Athletics en cuanto a la participación de las personas transgénero en competiciones oficiales, mostrando en todo momento su respeto y consideración hacia la diversidad de género, y dejando una puerta abierta a la participación en términos de igualdad de cara al futuro».

«El Consejo de World Athletics decidió excluir de la competición, a partir del 31 de marzo de 2023, a las atletas transgénero que hubieran pasado la pubertad masculina, en orden de priorizar la justicia y la integridad de la competición femenina ante la inclusión. Además, World Athletics se comprometió a crear un grupo de trabajo durante 12 meses para evaluar la posibilidad de incluir atletas transgénero en el futuro», recuerdan. «Seguiremos respaldando su labor y su compromiso con un deporte justo e inclusivo», aseguran en alusión a la medallista de bronce olímpica.