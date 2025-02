Ana Peleteiro asegura que sufrió abusos sexuales por parte de una expareja

colpisa Madrid Lunes, 20 de junio 2022, 17:46 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

La atleta española Ana Peleteiro, medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, confesó el domingo que sufrió abusos sexuales por parte de una expareja, aunque no dio más detalles sobre uno de los episodios más duros de su vida, que le afectó «bastante» durante su carrera deportiva. «Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es 'heavy'. A mí me afectó bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente. En mi vida fue un choque de realidad que flipas», relató la saltadora gallega en el programa 'Las uñas' de Atresplayer.

A raíz de un programa anterior, en el que se suelen tratar temas personales, Ana Peleteiro desveló haber sido víctima de abusos en el pasado. «Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista, y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual. Yo me quede en shock total y me costó digerirlo. De hecho lo hablé con mis padres y les dije lo que había sufrido, lo que había pasado. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero le pude sentir como: 'Ostras, yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo'», explicó Peleteiro, de 26 años.

La atleta de Ribeira anunció hace dos semanas que está embarazada de tres meses y medio, fruto de su relación con el atleta francés Benjamin Compaoré, de quien dice que se enamoró «hace muchos años atrás» y con quien se reencontró hace un lustro. El pasado 6 de diciembre Ana Peleteiro defendió públicamente a su actual pareja después de que varios medios se hiciesen eco de una supuesta condena por malos tratos del saltador francés. «Actualmente Benjamin no tiene abierta ninguna causa o procedimiento judicial. La denuncia a la que se hace referencia en el artículo fue precisamente retirada escasas semanas después de ser interpuesta», zanjó entonces a través de un comunicado hecho público en sus redes sociales.

También se refirió Ana Peleteiro a su proceso de adopción, «con dos días de vida». «Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me habían adoptado. En el año 2016 le pregunté a mi madre: '¿De qué murió mi madre, por el parto?' Y ella me respondió: '¿Pero qué dices? Tu madre no está muerta. Te abandonó. Dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en La Coruña. La única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana», desveló la atleta gallega. «Enterarte de repente de que tu madre te ha abandonado es más 'heavy' con los 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal. Fue como... 'al final soy adoptada porque me abandonaron'», añadió. Hasta ahora Ana Peleteiro solamente había revelado que no había conocido a sus padres biológicos.