Álvaro Martín recibe la máxima distinción del deporte extremeño

Foto de familia de los galardonados y autoridades en la edición de 2024 en los Premios Extremadura del Deporte.

Álvaro Martín no para de recibir premios después de su retirada. Hace dos semanas era galardonado con el Premio Rey Felipe 2024 de los Premios Nacionales del Deporte y este lunes recogía en Mérida el reconocimiento que le faltaba de su tierra. Ya había sido distinguido también con la Medalla de Extremadura en 2024 y de ese mismo año es el Premio Extremadura del Deporte que concede la Junta para poner broche de oro a una trayectoria irrepetible. La gala se celebró este lunes en el Museo Nacional de Arte Romano de la capital autonómica después de haber sido aplazada el 6 de octubre por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara y contó con la presencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; y del director general de Deportes, Santi Amaro, entre otras autoridades y personalidades del deporte extremeño.

Álvaro Martín Uriol ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2024, la máxima distinción del deporte de la región. El marchador llerenense lo ha gando todo en una exitosa carrera deportiva en la que destaca la triple corona como campeón del mundo, de Europa y olímpico, además de títulos internacionales y nacionales. En 2024 subió al olimpo del deporte mundial con su oro en los Juegos de París 2024 en el relevo mixto junto a María Pérez y el bronce en los 20 kilómetros marcha. Además, acumula nueve récords de España y más de 30 títulos nacionales.

Los Premios Extremadura del Deporte reconocen a los mejores deportistas masculinos y femeninos. En su edición de 2024 también han sido galardonados Estefanía Fernández y César Castro en la modalidad absoluta femenina y masculina. La piragüista emeritense se proclamó campeona de España en K1 5.000 metros, maratón corto K1 y en varias pruebas de la Copa de España Sprint, además logró la plata en la Copa del Mundo Sprint Olímpico K1 5.000 y un sexto puesto en los Juegos Olímpicos de París en K4 500 metros.

El nadador placentino César Castro recibe este reconocimiento por su trayectoria marcada por la superación y los éxitos, con 10 récords de España absolutos, 23 oros en campeonatos de España y participaciones en 4 europeos, 4 mundiales y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa el reconocimiento recaía en el escalador torniego Lucas Pérez y la karateca almendralejense Paola García Lozano. Lucas Pérez se proclamó campeón del mundo sub-18 de escalada en hielo y subcampeón continental en la Open Youth Cup sub-18. Paola García cerró otro año dorado en el que fue campeona de Europa y de España en kata sub-21, además de colgarse la plata en el Mundial Sub-21.

En la categoría de Mejor Entrenador, Antonio Fuentes fue elegido por el jurado en reconocimiento a su labor y trayectoria como entrenador de alto rendimiento y miembro del equipo técnico en la Copa de Europa de Lanzamientos Largos. Bajo su tutela ha llevado las carreras de lanzadores como Jacier Cienfuegos, Minerva Martín o Paula Carreira.

Gregorio García Ramos ha sido reconocido en la categoría de premio a Mejor Árbitro o Juez por su destacada trayectoria como juez mundial A de Kárate Kumite.

El premio al Mejor Evento Deportivo iba a parar al Torneo Internacional Femenino Ciudad de Don Benito, el de la Mejor Entidad Deportiva se lo llevó el Iuxtanam de Mérida y el de Mejor Entidad Local lo recibían los Ayuntamientos de Cáceres y Jaraíz de la Vera por su apoyo a deportistas y clubes locales de distintas especialidad.

El jurado también concedía por unanimidad una Mención Especial para Guadalupe Porras, árbitra pacense que ha hecho historia, siendo la primera mujer española en una Copa de Europa y en la Champions League femenina y masculina, además de la primera asistente en Primera División.