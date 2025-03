Álvaro Martín lleva a España a la conquista de otro título europeo

Lo de Álvaro Martín es bestial. El marchador llerenense no tiene límites y lanza a España a la conquista de un nuevo Campeonato de Europa ... por Equipos de 35 km marcha en Podebrady (República Checa). La marcha española conseguía un doblete histórico con los oros en las pruebas masculina y femenina a golpe de récords. Álvaro Martín pulverizó la plusmarca española en 35 km marcha con un tiempo de 2h25:35 para llevarse la victoria y liderar el oro por equipos con Miguel Ángel López bronce. Y María Pérez batía el récord del mundo 2h37:15 en otra exhibición de la selección española que copó el podio con la plata de Raquel González y el bronce de Cristina Montesinos.

Álvaro Martín también hace suyos los 35 km marcha y dominó con insultante autoridad la carrera de principio a fin. La pasada edición de 2021 ya guió al combinado nacional al título europeo con su plata individual en los 20 km marcha y este domingo lo hacía en el mismo escenario con su impresionante triunfo en los 35 km marcha. «Este era el objetivo, no solo el oro individual, sino el oro por equipos, que era lo más importante», comentó el extremeño a los canales de la Federación Española de Atletismo. El registro de Álvaro Martín mejora las 2h25:58 que tenía Miguel Ángel López desde el Mundial de Oregón del pasado año. El llerenense fue marcando tiempos de paso casi siempre por debajo del récord anterior (20:43-41:27-1h02:10-1h22:56-1h43.41) y 2h04:30 al paso los 30 km que también, al igual que en mujeres, suponen una mejor marca española de la distancia anterior 2h04.38 del 'SuperLópez'.

Álvaro Martín llegaba a la cita continental como doble campeón de España de 20 y 35 km marcha y al frente del equipo nacional en la distancia larga. El marchador extremeño confirmó su gran momento de forma en el escaparate europeo de Podebrady en un auténtico festival español. «He disfrutado no solo por mis buenas sensaciones, sino por Miguel Ángel que también ha sido medalla y por Maria Pérez y su récord del mundo. La veía en la prueba y me decía que iba a hacer algo muy grande y el triplete femenino. No hay mejor manera de empezar la mañana», señaló Martín.

El dos veces campeón de Europa de 20 km marcha suma otro título internacional a su palmarés y ya piensa en el Mundial de Budapest.

España lograba otro doblete histórico en categoría sub 20 con los oros en chicos y chicas y en los 20 km marcha el equipo masculino se colgaba la plata.