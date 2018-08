Álvaro Martín, oro de leyenda El extremeño Álvaro Martín levanta el puño para celebrar su título como campeón de Europa de 20 km marcha. :: afp El extremeño logra la mayor gesta del atletismo extremeño al proclamarse campeón de EuropaLa marcha española brilla en Berlín con los títulos del extremeño y de María Pérez y la plata de Diego García en los 20 km ALBERTO POZAS Domingo, 12 agosto 2018, 10:00

BERLÍN. Álvaro Martín hace historia para el deporte extremeño con un oro europeo que le convierte ya en leyenda con solo 24 años. Un hito para el atletismo regional. Lluvia de medallas para la marcha española en Berlín. Los marchadores del equipo nacional se hicieron con tres preseas en la mañana de este sábado con un histórico triplete en los 20 kilómetros marcha: Álvaro Martín y María Pérez ganaron respectivamente la prueba masculina y femenina y Diego García fue segundo, consiguiendo junto a Julia Takacs la cosecha más prolífica de la historia de estos campeonatos.

La iglesia de Kaiser Wilhelm fue testigo de la hazaña de los marchadores y las marchadoras de España, que arrancaron la prueba de forma conjunta tras una alarma por una posible fuga de gas. El extremeño Álvaro Martín y el madrileño Diego García Carrera se mantuvieron en todo momento en cabeza de la prueba en una competición de ritmos asequibles para la mayoría de marchadores. Fue Martín el que dio el hachazo definitivo en el último kilómetro, elevando el puño al cielo en meta y cruzando la línea con unas 1:20.42 horas que le convertían en el mejor marchador del continente. Diego García entraba en meta seis segundos después, despegando por unos pocos metros al ruso Mizinov y firmando un doblete histórico con Miguel Ángel López sexto y Luis Alberto Amezcua decimoséptimo.

«He hecho mi carrera, me he olvidado del resto, sabía cuándo iba a atacar y ha sido automático», dijo Álvaro Martín al terminar la prueba, asegurando: «Yo he puesto apellido al oro, pero cualquier podía ganarlo». Quinto español en proclamarse campeón en esta prueba, el extremeño llegó apenas unos metros por delante de Diego García, que destacaba sus comienzos en el atletismo saltando altura con unas zapatillas de jugar al fútbol y que empezó a hacer marcha «para ir a un viaje y gracias a un amigo».

Después de tres décadas de sequía, España ya tiene una campeona de Europa de 20 kilómetros marcha. La granadina María Pérez controló la prueba con galones de veterana y a sus 22 años emprendió un 'sprint' de un kilómetro para, al igual que Martín en la prueba masculina, dejar en la cuneta a la checa Drahotová y a la italiana Palmisano y llegar a meta en 1:26.36 horas: nuevo récord del campeonato y casi un minuto más rápida que el récord de España de María Vasco que se queda sin cumplir los diez años de antigüedad. «Sabía que aguantando sería medalla. Era un ritmo muy exagerado», decía María Pérez en zona mixta. La discípula de Jacinto Garzón no ocultaba su emoción al abrazarse con su familia y amigos al terminar la prueba, con la onubense Laura García-Caro en sexta posición firmando una participación histórica. La de Pérez supone la cuadragésima medalla que la marcha da al atletismo español en grandes campeonatos de aire libre

Relevo de bronce

La segunda buena noticia de la jornada llegaba en el Olímpico de Berlín: los chicos del relevo 4x400 sufrían para hacerse con un bronce que dejaba a los espectadores con la sensación de haber podido ser oro. Óscar Husillos entregó el testigo a Lucas Búa, que mantuvo la primera posición hasta dárselo a Samu García, con Bruno Hortelano sufriendo en los metros finales y sucumbiendo ante la Bélgica de los Borlée y el equipo inglés. El relevo español volvió al podio después de veinte años con un bronce de 3:00.78 minutos, a una décima de su propio récord de España.

«Sé que valemos el oro», decía un emocionado Bruno Hortelano en zona mixta. «Tomo yo la responsabilidad de no haber ganado esa medalla de oro. Mis compañeros lo han peleado muchísimo», aseguró, mientras la delegación española invadía la zona mixta para abrazar y felicitara los 'Beatles' del relevo. «Me he cansado a falta de 150 metros», reconoció Hortelano.