Álvaro Martín confirma que los de París han sido sus últimos Juegos

Ya había dejado alguna pista con sabor a despedida instantes después de hacer historia para el deporte español en París hace apenas unos días, y ... este martes Álvaro Martín lo hizo oficial a su manera, con cercanía, humildad y sin alharacas. La cita gala ha sido la última en su currículum del evento de los cinco aros para el marchador llerenense. Este martes emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirmó que no acudirá a Los Ángeles en 2028 y que se ha cerrado un ciclo en su carrera. Lo ha hecho además de una manera más que brillante, colgándose el bronce en la prueba individual de los 20 kilómetros y el flamante oro en la debutante del relevo mixto en distancia de maratón.

«Con esta última publicación me despido, definitivamente, no solo de París sino de mi historia con los Juegos Olímpicos», así encabezaba un escrito ilustrado con una foto en el podio del Stade France de Saint Denis en el que se subió al escalón más alto junto a su amiga y compañera de fatigas María Pérez. «No estaré en Los Ángeles, pero me siento orgulloso de haberme dejado la piel y sentir esos nervios como un niño al verme en cada una de las salidas de los JJ OO», proseguía.

El deportista extremeño, leyenda ya del atletismo nacional, ha cosechado cuatro participaciones olímpicas, debutando en 2012 en Londres, donde no pudo finalizar la carrera y tuvo que abandonar. Luego fue el turno de Río de Janeiro, donde cruzó la meta el 22º, hasta llegar a Tokio, donde vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera, quedándose a las puertas de conseguir una presea siendo cuarto. Era su asignatura pendiente, su desafío, un reto para completar la triple corona que ya es una realidad después de proclamarse doble campeón de Europa y del mundo y adjudicarse el cetro al cobijo de la Torre Eiffel. «Han pasado doce años siempre soñando con lograr una medalla olímpica. Tan doloroso fue Tokio 2020, ese cuarto puesto, como de feliz me sentí al lograr el bronce individual».

Álvaro Martín no quiso olvidarse de toda la gente que le ha alentado, especialmente en tierras galas, donde contó con una nutrida legión de aficionados con banderas españolas que lo impulsaron. «Quisiera daros las gracias a todos por acompañarme en este increíble viaje», significó.