El CV Almendralejo tramita su licencia para aspirar a todo

Manuel García Badajoz Martes, 7 de febrero 2023, 21:19 Comenta Compartir

La reestructuración de la competición concedió en 2021 al CV Almendralejo una plaza en Superliga Masculina 2 que conmutó por una licencia para aspirar a todo. Se propusieron responder con dignidad a ese guiño del destino. Desde el club se lo tomaron muy en serio y no aceptaron el rol de comparsa o cenicienta de la categoría de plata. Sin sublevarse a la tiranía presupuestaria, pero con la rebeldía del inconformista que aspira siempre a avanzar, el curso pasado finalizaron quintos y esa efervescencia, lejos de disiparse, se ha disparado al año siguiente.

El conjunto de Tierra de Barros ha escalado varios niveles, porque en diciembre certificó la primera clasificación para la Copa Príncipe de su historia y porque inmerso en el último tercio del campeonato es líder en solitario del grupo B con 38 puntos, aunque, eso sí, con solo uno de ventaja sobre el Villena. «Hemos ido de menos a más, creciendo y en los partidos se ha asentado el estilo de juego; ahora queda lo más difícil, mantenerlo». Son las palabras de un contrastado especialista en los banquillos del voleibol nacional, Marcelo De Stefano, que encarna uno de los saltos cualitativos que la entidad decidió afrontar para incrementar sus credenciales. El técnico argentino acababa de ascender a la élite al Textil Santanderina. Las negociaciones para la renovación con los cántabros se truncaron y ese resquicio lo aprovechó este verano el presidente, Luis Miguel Díaz. «Era un proyecto a construir en muchos aspectos, más allá del nivel de la categoría, me interesa lo deportivo», relata el entrenador sobre su decisión.

El reto era mayúsculo y ese quizás fue ese el mayor estímulo para seducirle de que tallara desde la base a un equipo sin techo. «El crecimiento ha sido enorme. No es fácil armar un equipo conociendo solo a dos jugadores que estuvieron conmigo el año pasado. El lugar en el que estamos ahora demuestra que dimos pasos agigantados». Desde la directiva no hubo exigencias en cuanto a metas, la única directriz era adquirir peso en el campeonato doméstico. «No había objetivo claro de jugar la Copa y el playoff, sino ir poco a poco creyendo en ello. No es fácil conjuntar las líneas, pero se fue dando y ahora tenemos ganas de ir a más, porque yo ya lo viví y es algo muy bonito», relata el preparador del CV Almendralejo.

La Copa Príncipe fue un premio que asumieron como un desafío y el bronce final dejó un regusto muy dulce pesa a la derrota frente al Villena en semifinales. «Muy bien, es una competición muy dura y llegamos al último día cansados, pero pudimos conseguir el tercer puesto». Aunque reconoce que el torneo exprimió los recursos físicos y mentales de una plantilla corta en la rotación. «No es lógico, los jugadores no están acostumbrados a algo tan fuerte. Lo importante es que no hubo lesiones».

Esa escasez de efectivos es, quizás, el mayor punto débil. «Esperemos que no nos influya». Sobre todo de cara a una hipotética fase de ascenso que aún no contempla. «No se me pasa por la cabeza porque queda mucho, la idea es seguir creciendo y mantener un cierto nivel, no miro más allá de eso, porque te mareas y a lo mejor en un mes no llegas».

Queda mucho trayecto por delante y a corto plazo el primer escollo es la visita este sábado (18.00 horas) al Grupo Laura Otero, tercero, al que aventaja en seis puntos. «Un rival muy difícil que viene de ganar muchos partidos seguidos. Será una buena medida para nosotros». Especialmente porque los miajadeños son los únicos que han logrado izar su bandera en el pabellón de San Roque. Esa fue una de las dos únicas ocasiones en las que la entidad de Tierra de Barros ha hincado la rodilla en quince partidos. La otra fue en casa del Almoradí en la jornada inaugural, aunque por entonces faltaban algunas piezas por aterrizar y engrasar la máquina. Poco tiene que ver esta versión con aquella embrionaria, aunque, según De Stefano, aún queda camino por recorrer. «Falta un poquito más de solidez porque tenemos altibajos, pero estamos trabajando en ello».

Tramo decisivo

La regularidad es vital para mantener intactas sus opciones en un grupo tan igualado y con 5-6 aspirantes a luchar por los dos puestos con recompensa. «Ganas un partido y te pones primero o segundo y pierdes y bajas al cuarto, está muy igualado todo». Restan siete compromisos y dos semanas después del derbi acudirán a la cancha de uno de los gallitos, el Cableworld Volei Villena Petrer, con los que mantienen un balance de 1-1 tras vencerles en la ida y caer en la Copa. El otro duelo de altos vuelos será el que disputen en su feudo la penúltima jornada ante el Benidorm. Sin olvidar los encuentros trampa, porque «hay equipos que no se juegan nada y que tienen la motivación de ganar a los de arriba».

Una de las claves será la afición, a la que ve enchufada, pero que «se podría implicar más cuando se difunda la grandísima temporada que estamos haciendo».

Temas

Voleibol

Almendralejo