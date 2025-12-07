El CV Almendralejo saca adelante su primera cita
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
El CV Almendralejo sacó con éxito su primer compromiso del fin de semana en su desplazamiento a Alicante. El equipo extremeño se impuso al Almoradí ... en un intenso duelo que se resolvió en cinco sets por 2-3 (21-25, 25-23, 25-11, 21-25 y 11-15). Los de Antonio Morán golpearon primero, pero después les tocó remontar el peligroso 2-1 con el que se pusieron los locales. David Risco (25) y Pau Callejo (17) lideraron a los extremeños en la anotación. El Almendralejo repite este domingo ante el Xátiva a las 12.00 horas.
