El CV Almendralejo, a olvidar una dura semana

Sábado, 22 de febrero 2025, 10:48 Comenta Compartir

El CV Almendralejo quiere resarcirse tras una dura semana en la que tuvo que lamentar primero una inesperada derrota ante el Michelin Mintonette Almería y la confirmación de la grave lesión de uno de sus pilares, Javier Trujillo. El colocador, que estaba rindiendo a un gran nivel, se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado con afectación en los meniscos. Sin margen de maniobra para poder suplir una más que sensible baja, el conjunto de Antonio Morán tratará de reponerse del bache al cobijo del pabellón San Roque, donde todavía no conoce la derrota, y junto a una afición que sigue siendo su mayor activo. No lo tendrá fácil el equipo extremeño, ya que se verá las caras a uno de los aspirantes a disputar los playoffs de ascenso a Superliga. El Volei Villena Petrer visita la cancha del CV Almendralejo este sábado (18.00 horas) en tercera posición, a cinco puntos del segundo.