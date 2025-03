El CV Almendralejo no afloja en su feudo

Sábado, 7 de diciembre 2024, 10:41 Comenta Compartir

El CV Almendralejo mantiene su idilio con el pabellón San Roque, donde aún no sabe lo que es perder cuando se llega prácticamente al ecuador del campeonato en el grupo C de Superliga Masculina 2. Este viernes recibía a un rival directo en las aspiraciones de dar el salto a la zona noble de la clasificación, un Utrera con el que empataba a puntos en la víspera de la jornada 10. Y el conjunto de la capital de Tierra de Barros volvió a mostrarse implacable pese a empezar perdiendo ante los sevillanos. Los visitantes se adelantaron con 20-25 en el primer parcial, pero a partir de ahí los extremeños no cedieron ni un ápice llevándose los tres sets restantes (25-18/25-20/29-27).