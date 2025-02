Alexandre Carrilho y Cristina Jordán se imponen en el Trofeo Diputación de Cáceres

R. H. Badajoz Lunes, 4 de noviembre 2024, 14:38 Comenta Compartir

Cristina Jordán y Alexandre Carrilho confirmaron los pronósticos y se proclamaron vencededores absolutos del Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través. El Complejo Deportivo El Cuartillo acogía esta cita en la que se brindó un merecido homenaje a uno de sus impulsores como coordinador de actividades deportivas de la institución provincial durante 40 años, José Ignacio Fernández. Jordán y Carrilho recogen el testigo de Sonia Bejarano y Juan José Márquez, ganadores de la pasada edición de esta clásica prueba de promoción considerada la gran cantera del atletismo extremeño.

Más de mil atletas se dieron cita este domingo en el Complejo El Cuartillo y que antes de comenzar las carreras se guardó un respetuoso minuto de silencio por la víctimas de la Dana. Alexandre Carrilho (Valencia de Alcántara) se impuso en meta por delante de Daniel Pajuelo (Atletas Don Benito) y Jesús García (C. Tarancón), mientras que la casareña estuvo acompañada en el podio de Pilar García (C. Tarancón) y de Mari Carmen Llorena (C. Tarancón).

Ampliar El Trofeo Diputación de Cáceres es un referente para la cantera del atletismo extremeño. DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La prueba se desarrolló en un día espléndido, tras las últimas lluvias caídas, que dejaron blando el terreno en varios tramos e, incluso, en algunos puntos con barro, lo que ha añadido dureza a la prueba.

En cuanto a la clasificación por equipos, el ganador absoluto masculino ha sido el Atletas Don Benito. En cambio, en categoría femenina no se alcanzaba el número suficiente para hacer equipo, como también ocurría en los sub-20, tanto masculino como femenino.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, felicitaba a los ganadores, así como a todos los participantes en una prueba que forma parte de la campaña de promoción a nivel provincial y regional, «y con la que pretendemos acercar el atletismo al mayor número de deportistas y poblaciones posibles», señaló.

Además, López hizo entrega del cartel promocional de la prueba al homenajeado de esta edición: José Ignacio Fernández, exatleta y el que fuera coordinador de actividades deportivas de la Diputación de Cáceres desde 1984 -año de la primera edición de este trofeo consolidado en la gran fiesta del cross extremeño- hasta 2023, y que promovió y consolidó, como recordó el diputado, acciones deportivas, dando oportunidades a muchos deportistas del entorno rural.

Ampliar José Ignacio Fernández, protagonista de la imagen del cartel, recibió el homenaje de la organización. DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CLASIFICACIONES Absoluto masculino 1. Alexandre Carrilho (Valencia de Alcántara) 2. Daniel Pajuelo (Don Benito) 3. Jesús García (C. Tarancón)

Absoluto femenino 1. Cristina Jordán (Arroyomolinos) 2. Pilar García (C. Tarancón) 3. Mari Carmen Llorena (C. Tarancón)

Cross velocidad masculino 1. Pedro Cruz (Navalmoral) 2. Ángel Carbonell (EA Plasencia) 3. J. Ángel Píriz (Olivenza)

Cross velocidad femenino 1. Paula Jiménez (Independiente) 2.Irene Arias (Mitreo) 3.Jimena Arias (Mitreo)

Cross corto masculino 1. Juan M. González (Capex) 2. Juan José Márquez (Capex) 3. Iván Muñoz (EA Plasencia)

Cross corto femenino 1. Paula Jiménez (Independiente) 2. Cristina Vázquez (Capex) 3. Sonia Pérez (La Serena)

Sub-20 masculino 1. Andrés González (Olivenza) 2. Daniel López (Capex) 3. Víctor Hernández (EA Plasencia)

Sub-20 femenino 1. Andrea Buenavida (Bidezábal Durango) 2. M.Jesús Holgado (Capex) 3. Marina Patrón (Arte Físico)

Sub-18 masculino 1. Iker Flores (EA Plasencia) 2. Pablo Olivera (Mitreo) 3. Héctor Fernández (Miajadas)

Sub-18 femenino 1. Ana Conceiçao (Capex) 2. Candela Pérez (Mitreo) 3.Marta Lara (Campisur)

Sub-16 masculino 1. Martín González (Arte Físico) 2. Ismael Carrasco (Don Benito) 3. Álvaro Carrasco (Don Benito)

Sub-16 femenino 1. Candela Manchón (Campisur) 2. Sabina Trujillo (EA Plasencia) 3. Elisabeth Copetudo (Capex)

Sub-14 masculino 1. Alberto Cardeñosa (Almendralejo) 2. Aimar Flores (EA Plasencia) 3. Manuel Carrasco (Almendralejo)

Sub-14 femenino 1. Noelia Valcárcel (Capex) 2. Sara Matas (EA Plasencia) 3. Elke Borms (EA Plasencia)

Sub-12 masculino 1. Raúl de la Rosa (Don Benito) 2. Alonso Montero (Almendralejo)

Sub-12 femenino 1. Lucía Candelario (Almendralejo) 3. Paula Molano (Alburquerque)

Sub-10 masculino 1. Marcos Carrillo (Sanvicenteño) 2. Adrián Romera (Almoharín) 3. Gonzalo Correa (Valencia Alcántara)

Sub-10 femenino 1. Carla Sánchez (EA Plasencia) 2. Lucía Martín (Arte Físico) 3. Marina Valcárcel (Alburquerque)

Sub-8 masculino 1. Jaime Morato (Miajadas) 2. Yoel Mirón (Torrejoncillo) 3. Leo Canelada (Almendralejo)

Sub-8 femenino 1. Ana Escobar (Miajadas) 2. Lucía Hernández (Torrejoncillo) 3. Carla Piris (Sanvicenteño)

Master A masculino 1. Juan Manuel González (Capex) 2. F.Javier Calderón (Don Benito) 3. Cristófer Liviano (Don Benito)

Master A femenino 1. Noelia Muñoz (Don Benito) 2. Rosa M. Arcas (Arte Físico) 3. M. del Rocío Gallego (Arte Físico)

Master B masculino 1. José Calderón (Capex) 2. Manuel Durán (Independiente) 3. J. Antonio Sánchez (EA Plasencia)

Master B femenino 1. Beatriz Capel (Mitreo) 2. Luz Divina Herrera (Don Benito) 3. Rocío Martínez (Independiente)

Por equipos masculino absoluto 1. Don Benito

Por equipos sub-18 femenino 1. Mitreo

Por equipos sub-18 masculino 1. Miajadas

Por equipos sub-16 femenino 1. Almendralejo

Por equipos sub-16 masculino 1. Triatlón Don Benito

Por equipos sub-14 femenino 1. EA Plasencia

Por equipos sub-14 masculino 1. Mitreo

Por equipos sub-12 femenino 1. Alburquerque

Por equipos sub-12 masculino 1. Triatlón Don Benito

Por equipos sub-10 femenino 1. Almendralejo

Por equipos sub-10 masculino 1. Alburquerque

Por equipos sub-8 femenino 1. Torrejoncillo

Por equipos sub-8 masculino 1. Plasenzuela

