Alejandro Kim recibe el homenaje de la FExC

La Gala del Ciclismo Extremeño distinguió a los mejores corredores de la región por sus resultados nacionales y regionales de 2023. Dentro de estos éxitos nacionales se encontraba Alejandro Kim, premiado por su medalla de plata y el primer élite en el Campeonato de España. El piloto pacense se llevó la gran sorpresa de la fiesta del ciclismo regional al recibir un homenaje especial desde la Federación Extremeña del que no fue consciente hasta su propio nombramiento in situ. Alejandor Kim fue reconocido por su trayectoria a lo largo de los años en el ámbito regional, nacional e internacional. «Ha sido una sorpresa total. Estábamos disfrutando de la tarde y ya había recogido el premio del nacional cuando empecé a escuchar un palmarés muy parecido al mío y seguidamente me nombraron», cuenta emocionado Kim.