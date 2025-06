Alejandro Kim, podio en el Campeonato de Madrid

Miércoles, 25 de junio 2025, 09:03 Comenta Compartir

Alejandro Kim continúa con su calendario con la disputa del Campeonato de Madrid en el conocido circuito de Arganzuela. Durante las tres mangas finales en ... las que se dividía la prueba, el piloto pacense conseguía dos terceros puestos y un primero para finalizar en el tercer cajón de la general del podio. «Ha sido una carrera muy divertida, me encontraba bien y he ido haciéndome a correr aquí de nuevo, ya que mis rivales directos están más habituados. Sobre todo me quedo con la tercera manga donde pude rendir como me gusta».

