Alejandro Crespo gana la mano a Alberto Ginés en la Copa de España de Oviedo

Redacción Badajoz Martes, 28 de marzo 2023, 18:30 Comenta Compartir

Extremadura vuelve a confirmar que es 'top' en la escalada nacional. Los escaladores extremeños coparon la primera plaza de todas las categorías masculinas en la primera prueba de la Copa de España de Bloque celebrada en Oviedo.

Vera García abría el medallero para Extremadura con un primer oro en sub 14 femenina, un festín dorado al que se sumaron Carlos Ferreira en sub 14, Lucas Pérez en sub 16, Juan Carlos González en sub 18 y Alejandro Crespo en absoluta, que se imponía nada menos que al campeón olímpico y también extremeño Alberto Ginés. Además, Andrea Rodríguez y Jorge Veiga lograban el bronce en sub 18. De esta manera, la escalada extremeña lidera todas las clasificaciones del circuito boulder desde sub 14 a absoluta.

Alejandro Crespo se saltó el escalafón y se impuso al cacereño Alberto Ginés en la prueba absoluta. El escalador de Tornavacas, que ya fue campeón de España de la especialidad en 2021, sacó su mejor versión técnica y fue el más preciso de la final encadenando todo al primer intento para hacer 2 tops y 3 zonas. El cacereño Alberto Ginés se tuvo que conformar con la segunda plaza y la medalla de plata con 3 intentos más a la zona del bloque 2. Javi Cano fue décimo y en categoría femenina Vera Briongos quedó octava y Antía Freitas, décima. La escalada extremeña colocó a cinco chicos y cuatro chicas entre los 14 mejores de España en categoría absoluta.

En sub18, el pacense Juan Carlos González se hizo con el triunfo tras ser el único escalador que lograba la zona del bloque 3 y le acompañó en el podio Jorge Veiga en la tercera posición. Andrea Rodríguez conseguía un bronce sacando el último bloque de la competición al primer intento.

El placentino Lucas Pérez demostró ser el más completo de la final encadenando 3 de los 4 bloques y una zona clave para la victoria en sub 16, siendo Iker García séptimo.

El joven emeritense Carlos Ferreira se hacía con su primer oro en sub 14 en una final espectacular con 3 top en 3 intentos, seguido Gonzalo Escudero en quinta posición. La cacereña Vera García encadenó todos los bloques de la competición y completó una exigente final perfecta al primer intento.

En el ránking general por equipos, Extremadura se posiciona en primera posición nacional con 1128.0 puntos, seguida de Cataluña con 1038.0 y Euskadi con 761.

También destacó Darío Pérez la modalidad de velocidad. El extremeño consiguió su primera medalla nacional con una tercera posición y además mejorando con récord personal en 11,30 segundos. También Marco Sánchez consiguió un décimo puesto con un tiempo de 7,96 segundos.

Temas

Escalada