Alberto Ginés recibe el premio a la mejor revelación de 2021

Alberto Ginés entra en el palmarés de los Premios Nacionales del Deporte. El escalador cacereño había sido distinguido con el premio Rey Juan Carlos al mejor deportista revelación de 2021 tras proclamarse campeón olímpico en los Juegos de Tokio, pero no pudo asistir este martes a la ceremonia de entrega celebrada en el Palacio de El Pardo y en su lugar lo recogía su hermana Myriam. Alberto Ginés se encuentra precisamente en Tokio donde este fin de semana arranca la Copa del Mundo de Bloque.

El premio Princesa Leonor a la mejor deportista menor de 18 años fue concedido a la taekwondista madrileña y de origen extremeño Adriana Cerezo, medallista de plata también en la cita olímpica de la capital japonesa.

Jon Rahm y Alexia Putellas recibieron de manos de los Reyes los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2021. El golfista vasco fue reconocido como el mejor deportista masculino de hace dos años, cuando se adjudicó el primero de sus dos grandes, el US Open, y se convirtió en número uno del mundo, mientras que la futbolista catalana fue merecedora del galardón por la conquista de la Liga de Campeones, además de Liga y Copa con el Barça, y el Balón de Oro y el The Best de la FIFA.

Nueve días después de ganar el Masters de Augusta, el segundo Grand Slam de su carrera, Rahm tampoco estuvo presente en El Pardo, por lo que el premio Rey Felipe fue entregado por el monarca a la madre del jugador de Barrika, Ángela Rodríguez. En el caso de Alexia Putellas sí asistió a la ceremonia para recibir el premio Reina Letizia.