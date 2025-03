Alberto Ginés, eliminado del Mundial

No está siendo la temporada de Alberto Ginés. El deportista cacereño quedó apeado del Mundial de Escalada que se está celebrando en Berna (Suiza) ... y con ello se despide de una de las tres plazas en juego para los Juegos de París del próximo año, si bien tendrá más ocasiones de lograr el pase olímpico ya que en Suiza se ponían en juego las diez primeras plazas.

El escalador extremeño no tuvo una buena actuación en la especialidad de bloque, que no es la suya, pero se esperaba que en cuerda, donde se clasificó para las semifinales de este domingo, pudiera remontar y meterse tanto en la final de dificultad como en las semifinales de la combinada, de la que también ha quedado eliminado y donde se jugaba su pasaporte olímpico. No pudo ser y Alberto Ginés se vuelve de vacío.

Ginés fue capaz de alcanzar 19 presas, insuficientes para clasificarse para la final con apenas 148 puntos quedando relegado a la posición 24, con lo que no pasó el corte y dice adiós al Campeonato del Mundo tras llegar por primera vez a semis en una cita mundialista.

Cuesta ver al cacereño en posiciones tan bajas de la tabla, pero en realidad, tras su entrada como deporte olímpico, la escalada al máximo nivel se ha globalizado y ahora no es coto casi exclusivo de las potencias europeas, apareciendo grandes rivales desde confines del mundo tan dispares como Estados Unidos, Corea o la propia Japón.