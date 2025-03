Alberto Ginés apunta al World Games 2021

redacción Martes, 11 de enero 2022, 08:02 Comenta Compartir

Alberto Ginés encabezaba ayer las votaciones para el The World Games Athlete del año 2021. El joven escalador extremeño, que brilló con luz propia en Tokio, sumaba más de 22.000 apoyos entre los 24 candidatos que optan al premio, el único español. Fiel a su estilo, se tomó con humor el tema en las redes. «Si me votáis os amaré de por vida, si no, también os querré pero un poco menos».