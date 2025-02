Aceuchal y Zalamea se disputan el sábado el título

El Aceuchal toma ventaja en la final del playoff de Primera Nacional Femenina de balonmano. El equipo piporro se impuso en su visita al BM Surocer Zalamea en el partido de ida por un claro 10-31 en el Pabellón Municipal Baltasar Pérez. Este ... próximo sábado se resolverá la lucha por el título en Aceuchal.

Las chicas del Zalamea llegaban a la gran cita delante de su entusiasta afición cargadas de ilusión tras su remontada contra las pacenses de la UBP en semifinales. «No salió como pensábamos. Aceuchal empezó muy fuerte, a nosotras nos faltaban cambios, nos faltaban muchas cosas, aunque habíamos entrenado bien», señalaba Rocío, jugadora del BM Surocer Zalamea.

El conjunto ilipense afronta el partido decisivo del sábado sin tirar la toalla. «Vamos con muchas ganas. Es el último partido y el balonmano es nuestra pasión. Vamos a intentar a echarle cara, aunque ganar es complicado porque remontar en su campo y de 21..., pero vamos a jugar como nosotras sabemos y como siempre, unidas, como el equipo que somos».

El vencedor extremeño jugará la fase final por sectores con los campeones de cada comunidad autónoma del que saldrá el equipo que ascienda de categoría.

El Ayuntamiento de Zalamea fletará un autobús para que el equipo se sienta arropado en Aceuchal. De esta forma, aquellos que estén interesados en desplazarse pueden informarse a desde este jueves en el Pabellón Municipal de Zalamea sobre la hora y el lugar de salida.

Rocío ha jugado desde pequeña en el equipo de balonmano de Zalamea pasando por todas las categorías inferiores, aunque tuvo un parón de 10 años. «Me fui a los 18 años a estudiar a Cáceres, lo dejé y luego tuve un par de lesiones y hasta ahora no he vuelto a jugar», comenta. Pero cuando se enteró de la puesta en marcha del equipo «no me lo pensé, me apunté corriendo. No he faltado a ningún entrenamiento porque volver después de tantos años para mí ha sido muy grande». Además, Rocío subraya la gran familia que se ha creado alrededor del balonmano. «Tenemos una unión y nos llevamos tan bien que nos vemos capaces de cualquier cosa».