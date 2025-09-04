María Corbacho, en la Superfinal de la Women's Euro Beach

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

María Corbacho repite convocatoria para disputar la Superfinal de la Women’s Euro Beach Soccer League que se celebrará en Viareggio (Italia) del 9 al 14 de septiembre. La cacereña del Racing de Santander se concentrará junto a las otras 11 internacionales en Málaga del 5 al 7 de septiembre. María Corbacho ya conquistó este título en 2023 con la selección española de fútbol playa y la pasada edición se tuvo que conformar con el bronce. España se medirá en la primera fase de grupos a Italia el martes 9 y a Ucrania el viernes 12. En el grupo A están Portugal, Suiza y Polonia.