María Carrero se pierde la pretemporada

La jugadora del Extremadura Arroyo María Carrero ha vuelto a ser intervenida del tabique nasal. Tras una primera operación que se llevó a cabo en 2014, y pese a que el informe médico manifiesta que todo salió como estaba previsto, lo que sí parece claro es que la central se perderá la pretemporada y no podrá reincorporarse a la disciplina del equipo hasta finales de septiembre. El resultado de la primera operación no fue el deseado y con frecuencia sufría hemorragias, al tiempo que su rendimiento en cancha no podía ser óptimo debido a que el desplazamiento de esa parte de sus fosas nasales obstruía su respiración. Ahora la intervención quirúrgica ha sido todo un éxito, por lo que se confía en que tras el tiempo prefijado de un mes y medio de postoperatorio la jugadora pueda volver en óptimas condiciones físicas a las canchas.