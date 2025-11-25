Leandro Soriano recibe la Pala de Oro de la FExP
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
La Federación Extremeña de Piragüismo celebró su gran fiesta de fin de curso con su tradicional gala anual en la que reconoció a los mejores ... deportistas de la temporada, entregó los premios JUDEX y otorgó la Pala de Oro a Leandro Soriano por su dilatada trayectoria deportiva. La cita tuvo lugar en el Teatro Alkázar de Plasencia y entre los piragüistas distinguidos se encontraban Francisco González, Claudia Blanco, Juan Valle, Inés Felipe o Elena Ayuso, así como los clubes Iuxtanam, Piragüismo Badajoz y Río Jerte.
