Laura Ordiales repite en el Mundial de Trail

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:12

Laura Ordiales volverá a repetir experiencia como internacional en el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running que se disputará en Canfranc (Huesca) del 25 al 28 de septiembre. La atleta del Arte Físico competirá en la categoría sub-20 en la modalidad de mountain classic donde ya fue bronce con España en el Mundial de 2023 de Innsbruck. Laura Ordiales llega a la cita tras conseguir en junio el bronce en el Nacional sub-18 en Canfranc.

