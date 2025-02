Viendo crecer a un olímpico

Hugo González aprendió a nadar a los tres años por el pánico de su madre a que se ahogara en la pequeña piscina que tenían en casa. Joel Plata no había cumplido los cinco cuando ya hacía volteretas en un club de Sant Boi después ... de que lo sorprendieran trepando por las tuberías hasta un tercer piso. Y con siete, Jael Bestué daba sus primeras zancadas detrás de Ella, su hermana mayor, en las carreras de cross de la comarca de Barcelona. Los tres serán olímpicos en París y para ello han dedicado su vida. Cada uno siguiendo su propio camino, pero compartiendo el mismo anhelo. En ese proceso no han estado solos.

Nadie mejor que sus padres saben lo que supone ver crecer a un deportista de élite. Convivir a diario con sus alegrías, sus miedos, sus decepciones y sacrificios… Nadie mejor que ellos para explicar que el talento es importante, pero que debe ir acompañado de muchísimas variables más. Y que a veces, ni eso basta.

«Era muy inquieto, un bicho. No había quien lo dominara. No paraba en ningún momento. Girabas la cabeza y ya se te había ido de casa». Hablan Nadia y Juan Miguel, los padres de Hugo González, que en París nadará en tres pruebas individuales: 100 y 200 espalda y 200 estilos. «Yo estaba embarazada de sus hermanos -continúa Nadia- y tenía miedo de que si se escapaba se cayera y se ahogara en la piscina». Primero le enseñó su padre, y después lo apuntaron a un club.

También era muy movido Joel Plata, que competirá en gimnasia artística tanto en individual como con el equipo español. La anécdota de las tuberías refleja perfectamente la personalidad del niño. «Siempre estaba donde menos te podías imaginar. Se subía a las literas y se tiraba desde arriba a un colchón», cuentan Marga y Rafa, sus padres. «Eso nos llevó a apuntarlo a gimnasia, a que lo enseñaran a dar vueltas sin hacerse daño. Que supiera caerse».

Sin llegar a esos niveles también era activa la pequeña Jael Bestué, atleta que correrá en Saint-Denis el 200 y el relevo 4x100. Su madre, Beatriz, la describe como una niña «risueña, con muchísima imaginación y súper creativa». En su caso, el amor por el atletismo se lo inculca un profesor del colegio. «A las niñas que veía con aptitudes las motivaba muchísimo para ir a las carreras que se organizaban cerca de Sant Cugat. Luego, su hermana empezó en un club y, al pasar a quinto de primaria, ella pidió ir».

Detección del talento

Hasta ahí, nada diferente a cualquiera de los miles de niños que empiezan actividades extraescolares cada año. Pero a los potenciales deportistas de élite se los detecta rápido. «A la semana de estar apuntado en el club de gimnasia nos llamaron para decirnos que a Joel lo querían pasar a un grupo de niños más mayores», cuentan Marga y Rafa. «Como siga aquí, se aburre y se borra», les dijeron.

A Jael le echó el ojo en el Club Muntanyenc Ricardo Diéguez, que hoy en día sigue siendo su entrenador. «Al principio hacía de todo. Corría, saltaba... Hasta combinadas. Después, con Ricardo probó en la velocidad y vieron que era lo suyo. Ella se sintió cómoda allí y se especializó», relata Beatriz.

También el proceso de Hugo se aceleró. «Él comenzó a nadar en un club de San Javier, y allí ya nos dijeron que no habían visto a ningún chico desenvolverse con tanta habilidad», recuerdan Nadia y Juan Miguel. Luego, ya en Madrid, el reciente campeón del mundo en Doha se lanzaba al agua dos días a la semana en la escuela de iniciación a la competición. «Y nos insistían: 'nos lo tenéis que traer cuatro días'. Nosotros no estábamos por la labor, preferíamos que hiciera otras cosas, algún deporte de equipo o cualquier otra actividad. Pero al final fue el propio Hugo quien nos lo pidió».

Todos coinciden en que es esencial respetar los deseos del pequeño deportista. «Lo que queríamos es que Joel se divirtiera. Eso es lo que le preguntábamos cada año antes de empezar. Si decía que sí, que se estaba divirtiendo, seguía», aseguran los padres de Plata que, al igual que los de Hugo, han participado en el documental 'Detrás de la medalla', donde se refleja el trayecto olímpico de sus hijos. «En casa no vivíamos el atletismo con ese objetivo de llegar a algún lado. Es algo que ha ido sucediendo», apunta la madre de Bestué. «Ella ha ido escogiendo ese camino».

Cuando se empieza con las competiciones y los resultados acompañan, como era el caso de todos ellos, las cosas se complican en casa. Hay que estar preparado, porque los cambios llegan muy rápido y cuando los deportistas son aún muy jóvenes. «Con Jael hay un antes y un después a los 16 años, al proclamarse subcampeona del mundo. De niña también hacía baile de bastones, tocaba el saxo... Pero llegó un momento en el que no lo podía compaginar. El atletismo se convirtió en una prioridad».

A Joel Plata también fueron a buscarlo con 14 años para llevárselo al CAR de Sant Cugat. «Estudiaba allí. Luego entrenaba y lo recogíamos a las ocho y media de la tarde. Llegábamos a casa una hora después. Prácticamente cenaba en el coche y al llegar, se acostaba». «Por un lado ves que avanza, que progresa en su deporte. Pero claro, eso conlleva mucho sacrificio», cuenta Juan Miguel, padre de Hugo, que rememora la dureza de ver marcharse a su hijo en el aeropuerto en los primeros viajes al extranjero para competir, con apenas 14 o 15 años.

Estudios y deporte

Una característica común de estos tres olímpicos, y de sus familias, es que todos decidieron que los estudios eran igual de importantes que el deporte. Hugo González se graduó en Filología Portuguesa becado en la Universidad de Berkeley, y ahora se está sacando Informática en la UCAM; Joel Plata estudia Ciencias de la Actividad Física de Deporte y Jael Bestué, Medicina.

«Para Joel siempre ha sido muy fácil estudiar. Aprovechaba el recreo y los ratos libres que tenía. Es muy disciplinado y sabe que esto no es fútbol. No hay dinero de por medio cuando acabe su carrera profesional», cuentan Marga y Rafa. También Jael Bestué aprendió desde muy pequeña a organizar sus ideas en unas agendas que, según su madre, son «verdaderas creaciones artísticas». «Cuando tienes esa disciplina es brutal, porque le ha ido muy bien para estudiar y organizarse».

Mantienen el mismo esquema los días malos, que siempre los hay. Las lesiones, los fracasos en alguna competición… Momentos en los que se cuestiona hasta qué punto merece la pena tanto esfuerzo y donde el deporte se convierte en una obligación. Ahí es cuando más hay que saber acompañar al joven deportista. «Si Hugo nos dice un día que lo deja, lo apoyaremos. No vamos a ser nosotros los que digamos algo de lo que nos podamos arrepentir. Esto es una etapa más». «Hay que quitar hierro al asunto», incide Beatriz. «Y dejarle claro que no defrauda a nadie. Que por mal que le vaya en su deporte puede estar tranquila. Que el atletismo no lo es todo».

Y cierran los padres de Joel, que relativizan mucho más cualquier asunto después de que su hijo casi perdiese la vida en un accidente de tráfico el año pasado: «Con que estuviera vivo ya teníamos bastante. Cuando vimos la lesión que tenía (fractura de fémur, aparte de múltiples heridas) no descartamos ninguna posibilidad. Podía volver o no, estaba complicado. Pero sabíamos cómo es él, lo fuerte que es. Y lo que él iba a trabajar lo teníamos asegurado. Él, por su carácter, lo pasa fatal si las cosas le salen mal, pero lleva peor las lesiones que las derrotas. Eso sí, siempre se ha levantado».