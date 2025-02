Botín y Trittel, al trantrán en Marsella agazapados en el tercer puesto

Segundo día de regatas en Marsella con el poco viento caprichoso del primer día y con las tripulaciones españolas sesteando el campo de regatas. Diego Botín y Florian Trittel, en 49er, con inteligencia van superando los problemas de intensidad de viento y sin fijarse en ... los demás se agazapan en la tercera posición. Pilar Lamadrid dio un golpe de mano y ganó la segunda manga que disputó.

El segundo día de competición empezó con retraso a la espera del viento. Poco antes de las 14:00 horas se daban las salidas de 49er y 49er FX, con unos 8 nudos de viento del suroeste, que se mantuvo en dirección pero con intensidad decreciente a lo largo de la tarde, hasta los 5-6 nudos.

Unos parciales de 5-11-2 para Diego Botín y Florian Trittel redujeron a cenizas los tres puntos que el domingo les separaban del podio provisional. Ocupan ahora el tercer puesto de la clasificación, encabezada por los neozelandeses Isaac Kale McHardie y William McKenzie. La segunda plaza es para los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove.

En la primera regata del día, Botín y Trittel hacían alarde de su capacidad de remontada y tras una salida no muy brillante supieron aprovechar un role para cruzar la línea de llegada en quinta posición. No hubo suerte en la segunda y un bordo equivocado les llevó hasta la decimoprimera posición en la llegada que, lejos de amilanarlos, imprimió fuerzas y coraje. En la última manga del día, con el viento ya marcando los 6 nudos, tras superar el primer tramo entre los 10 primeros de la flota, los españoles arriesgaron manteniéndose a la derecha del campo de regatas en la empopada, mientras sus contrincantes elegían el contrario. Esa elección fue un acierto y consiguieron remontar hasta el segundo lugar, posición que ya no abandonarían hasta cruzar la línea de meta.

Un incidente con el barco irlandés en la tercera prueba del día, que no dejó suficiente espacio a los españoles en la llegada a baliza, terminó en la sala de protestas. España ganó la protesta, con descalificación para los irlandeses.

«Terminamos muy cansados porque hemos tenido poco viento y hace mucho calor, pero a estas alturas del campeonato, en que aún no hemos llegado ni al ecuador, nos sentimos cómodos con la posición en la que estamos, que es una posición con opciones. Pero vamos a por más, queremos pelear. Se esperan vientos algo más fuertes para mañana y si se cumple no sufriremos tanto», dijo Florian Trittel.

Día de remontada

La flota de 49er FX también completó tres mangas en esta segunda jornada para la clase. Las banderas negras y descalificaciones por fuera de línea y los resultados bastante irregulares para toda la flota marcaron la tónica del día. Támara Echegoyen y Paula Barceló lograron ascender hasta la plaza décimo séptima de la general provisional gracias al cuarto que firmaron en la segunda manga del día.

En la primera prueba, Echegoyen y Barceló vieron frenado su avance tras la salida por las embarcaciones descalificadas por fuera de línea, y sólo pudieron obtener un decimosegundo puesto. Tras este contratiempo. el tándem nacional brillaba en la segunda del día navegando en cabeza de la flota, peleando por entrar en el Top3 y finalizando en cuarta posición. En la última regata, sexta de su casillero, las españolas tuvieron una buena salida pero se vieron forzadas a cambiar de bordo en busca de viento limpio, perdiendo el Top10 de cabeza que ya no pudieron recuperar, finalizando el parcial en la décimo octava plaza.

Se produjeron cambios en el podio provisional de esta clase doble femenina, con las francesas Sarah Steyaert y Charline Picon avanzando hasta el primer puesto y las neerlandesas Odile van Aanholt y Annette Duetz bajando a la segunda posición, con 10 puntos entre ellas. La tercera posición también se modifica, ahora ocupada por las italianas Jana Germani y Giorgia Bertuzzi.

«Está siendo un campo de regatas muy difícil para todo el mundo. Hoy las líderes también han pinchado. Nosotras no hemos vuelto a tener nuestro mejor día, pero nos focalizamos en las posibilidades que tenemos hacia adelante, la Medal Race está a muy pocos puntos, el podio no está tan lejos, y nuestra determinación en los próximos días tiene que ser aún mayor. Si me preguntas qué equipo no se rinde nunca te diré que somos nosotras. Nuestro deber es salir todos los días a luchar, ver hasta dónde podemos remontar y, aunque también dependemos de los resultados de los demás equipos, quedan tres días de regatas, cuatro mangas y una Medal que puntúa doble. Un poco de relax y a volver a coger carrerilla, Paula y yo ya hemos demostrado que somos un equipo con un buen nivel para luchar y así tenemos que continuar», comentó Támara Echegoyen.

Lamadrid, entre las 10 primeras

El viento tampoco quiso aliarse este lunes con las tablas voladoras y, a pesar de la insistencia del comité, tan solo han podido contabilizar dos pruebas para la categoría femenina y una para la masculina.

Navegando con recorridos slalom, Pilar Lamadrid empezó el primero con fuerza en el grupo de cabeza, pero un abordaje con la neozelandesa la llevó al agua y a la sala de audiencias una vez en tierra, ya que España protestó contra Nueva Zelanda por no respetar la prioridad de paso. La protesta resultó en la descalificación de la neozelandesa.

Tras un intento de segunda prueba anulado a mitad de recorrido, la fuerza de Pilar Lamadrid se puso de manifiesto desde la segunda salida, en la que la española no tardó en tomar el control de la flota para mantenerlo a lo largo de todo el recorrido, cruzando la línea de llegada en primera posición. Lamadrid subsanaba así el 21º de la primera prueba (causado por la caída al agua a raíz del incidente con Nueva Zelanda), y se sitúa novena de la general, en el primer Top10 de la clase.

Baltasar no tuvo su día

En iQFOiL masculino, Nacho Baltasar no tuvo un día de estreno como esperaba. Tras una buena salida en la primera prueba, Baltasar perdió el control de la vela, lo que lo paró en seco y lo relegó a las últimas posiciones. En el resto del recorrido consiguió remontar y cruzar la línea de meta en decimoquinto lugar. No hubo posibilidad de una segunda prueba por inconsistencia del viento.

«Hoy las condiciones fueron buenas al principio, con viento constante de 10-12 nudos. En la primera regata se sentía el nervio en la flota y había hecho muy buena salida, pero ha habido llamada general. En la siguiente salida he intentado conservar un poco más y en la salida tenía a Francia en barlovento y a Italia en sotavento, que han hecho primero y segundo. Cuando me he intentado desmarcar se me ha salido el foil y con ello la vela, pero he conseguido no caerme al agua porque en un slalom si te caes al agua llegas el último, así que he intentado luchar la regata todo lo que he podido y al final he acabado el 15. El viento ha empezado a rolar, ha cambiado de dirección y no hemos podido hacer más mangas. Estamos tristes porque teníamos las ganas de estar arriba, pero es la primera regata de un campeonato muy largo, así que estamos tranquilos, hemos hecho un buen trabajo para llegar hasta aquí y estamos convencidos de que terminará notándose. Y siempre voy de menos a más», declaró Nacho Baltasar.

La clasificación femenina está encabezada por la británica Emma Wilson, seguida de la italiana Marta Maggetti y la peruana María Belén Bazo. En masculino toma la delantera el francés Nicolas Goyard, con el italiano Nicola Renna en segunda posición y el danés Johan Bornemann Soe tercero.

Este martes los iQFOil masculino y femenino tienen programadas cinco pruebas, y tres los 49er y 49er FX. La acción comienza las 12:00 del mediodía.