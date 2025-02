Las triatletas españolas estallan: «Somos como los payasos del circo»

Anna Godoy sonríe tras finalizar 17ª en el triatlón olímpico mientras Miriam Casillas llora después de su posición 33. Diferentes emociones pero misma sensación a la hora de valorar la competición y las condiciones. «Somos como los payasos del circo», resume Casillas tras ser cuestionadas ... por lo que ha vivido el triatlón estos días en torno a su disputa o no en las aguas del Sena.

Anna Godoy lo tiene claro. «Lo que ha pasado no puede volver a suceder, no nos pueden tratar así, han tenido muchos años para preparar esto bien y tener alternativas. La Federación Internacional tiene que mejorar muchísimo», asegura. Para la triatleta «se ha vendido que se ha pensado en la salud del deportista pero en realidad no es así porque en ese caso se hubiera competido en otro lugar para evitar problemas, se hubiera hecho un plan b de verdad y no jugar con unos análisis que están al límite», ha criticado.

A su entender, «la organización ha pensado más en el escenario que en los atletas, ha vendido el Sena y París y nosotras las triatletas nos adaptamos a cualquier circunstancia, pero incluso los chicos han tenido que cambiar el día de competición», ha recordado Godoy, que a la hora de valorar el estado del río, ha asegurado que «hemos nadado en sitios peores en cuanto a suciedad, lo peor ha sido la corriente que nos ha hecho nadar más lentas».

🥇La francesa Cassandre Beaugrand se ha proclamado campeona olímpica de triatlón en una prueba que se pudo disputar en las aguas del Sena. Ana Godoy ha terminado la 17ª y Miriam Casillas la 33ª.

En este sentido, su compañera Casillas ha asegurado que «durante la competición no notamos nada, será a la noche, mañana o en los próximos días cuando veamos si tenemos consecuencias o no de haber nadado en el río. Y ese es un problema, porque el día 5 tenemos el triatlón mixto».

Pero las críticas a la organización han ido más allá, después de que la prueba arrancara con una clarísima salida nula que los jueces no han mandado repetir. «Creo que la Federación Internacional se ríe un poco de nosotras, porque esto está pasando ya varias veces en competiciones y nadie toma medidas. Hoy he salido la última porque no podía entender que no se mandara repetir la salida», ha denunciado Godoy, quien admite que «sorprende que las mejores sigan compitiendo porque el triatlón cada vez va a peor en cuanto a organización».