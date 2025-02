Quiles se queda en los cuartos

El boxeo español se conformará con dos medallas, cuyo color aún no se conoce. Se trata de un resultado histórico para este deporte, que llevaba ... 24 años de sequía en unos Juegos Olímpicos. La suma aun hubiera podido ser mayor si José Quiles hubiera vencido esta tarde su combate de cuartos ante el uzbeko Khalokov, pero el campeón del mundo demostró su enorme calidad y una fulminante destreza y apenas dejó opción al púgil alicantino, al menos según el criterio de los jueces. Al acabar la contienda, el árbitro alzó el brazo de Khalokov, declarado ganador por unanimidad.

En el primer asalto, el boxeador asiático bailó con agilidad y supo cómo escapar de las acometidas de Quiles. Sacaba golpes como relámpagos, rápidos, certeros y expeditivos. En el segundo acto hubo mayor competencia y tanto el púgil como el seleccionador, Rafa Lozano, entendieron injusta la decisión de los jueces, que concedieron de manera unánime la victoria parcial a Khalokov. En estas circunstancias, el combate se la había puesto muy cuesta abajo al campeón uzbeko, que en el último parcial se quedó guardando la ropa mientras el español nadaba infructuosamente. El público gritaba «Uz-be-kis-tán», un país que siente pasión por este deporte, mientras su púgil bailaba, esquivaba y abrazaba a Quiles, a veces incluso desplazándolo varios metros, para cortar cualquier acometida.

La decisión de los jueces no sorprendió, aunque quizá sí su rotundidad. Un 5-0 inapelable que deja al boxeador alicantino sin medallas. Quiles, roto en lágrimas, daba sin embargo una lección de deportividad al acabar su duelo: «Al terminar el combate me he abrazado a él y le he deseado que ganara el oro. En el cuadrilátero es mi adversario, pero fuera le deseo lo mejor».

Quiles no se unirá en el podio a Enmanuel Reyes Pla y Ayoub Ghadfa, que disputarán en los próximos días sus combates de semifinales, pero con el bronce asegurado. En el torneo olímpico de boxeo no se celebra combate por el tercer puesto, de manera que quienes superan los cuartos de final suman una medalla a su palmarés. Reyes Pla, el Profeta, se mide este domingo, a la una de la tarde, al azerí, pero cubano de nacimiento, Loren Berto Alfonso Domínguez. En la categoría de los superpesados, Ghadfa tendrá que pelear el 7 de agosto contra el francés Aboudou en el estadio de Roland Garros, con un ambiente que se prevé infernal. Un oro redondearía el éxito del boxeo español en París 2024, pero el éxito es ya incuestionable.