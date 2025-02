Mohamed Attaoui nació el 26 de septiembre de 2001, justo un mes antes de que Abel Antón y yo nos retirásemos del atletismo profesional. La madre de Attaoui lo vio claro pronto, se dio cuenta del hueco que dejábamos y decidió dar a luz a ... un bebé con genes atléticos; eso sí, para correr 800 y 1.500 metros. Attaoui nació en Marruecos pero desde los 6 años vive en Torrelavega. Todo está sucediendo muy rápido. Hace un mes se proclamaba subcampeón de Europa de 800 metros en Roma y acaba de batir el récord de España de la distancia con una marca asombrosa de 1.42.05.

-¿Por dónde andas?

-He estado en Saint Moritz (Suiza) preparando el plan de afinamiento de cara a París. Ahora me toca dar el último paso, se acabó el volumen de entrenamiento para seguir con un afinamiento intenso.

-¿Tienes vértigo a los Juegos? Va a ser como subirse en una noria que solo dará dos vueltas.

-No tengo miedo, para mí ir a los Juegos Olímpicos ya es un premio. Un sueño sin descartar nada, paso a paso… Eliminatoria, semifinal y final. Tres carreras y quiero estar en todas.

-En Roma te vimos muy fino pero en La Nucía te saliste. ¿Cómo llegas para París?

-Tengo que llegar más fuerte. Hasta ahora me he limitado a hacer trabajo de carga. En abril estuve entrenando en Sudáfrica (Potchefstroom) y allí llegué a hacer alguna semana hasta 150 kilómetros. Normalmente hago entre 70 y 80 kilómetros. Ahora con el trabajo de velocidad me pondré mucho más rápido. La combinación de trabajo de velocidad, resistencia y fuerza (1,77 metros, 62 kilos) son los ingredientes para llegar a tope.

-Las clasificaciones de los 800 metros son las más difíciles para poder alcanzar la final olímpica. ¿Cómo lo planteas?

-La clasificación para llegar a la final es criminal, como te descuides te quedas fuera. En Roma estuve a punto de quedarme fuera y luego en la final estuve muy fuerte. La eliminatoria hay que tomársela como una final, la semifinal como una final de más calidad y una vez en la final cualquier cosa puede ocurrir.

-El equipo es muy fuerte: Adrián Ben, Josué Canales y tú. Tres gallos. Decía Fabián Roncero que se puede ser compañeros, rivales y amigos… ¿Se puede?

-Estoy con él. Nos llevamos bien y la rivalidad nos hace mejores unos y a otros. No recuerdo un nivel tan alto en el 800 español. Anteriormente estaban Coloman Trabado, Tomás de Teresa… Pero ahora, por citarte un nombre, Mariano García se ha quedado fuera. Nivelazo.

-¿Cuál ha sido tu día a día?

-Como te he dicho, he estado en Saint Moritz viviendo a 2.000 metros de altitud. Me levantaba a las 8.15 y la primera sesión era a las 10.00. Comida, siesta y, a las 17.00, vuelta a los entrenamientos. Hablo con la familia y les cuento mis sensaciones.

-¿Dónde empezó tu amor por este deporte?

-Allí, en Cantabria, como cualquier niño adolescente, jugaba en el parque. Más adelante hice algún cross y los ganaba. Los técnicos del Atletismo Torrelavega se fijaron en mí y nunca más dejé de correr.

-¿Has sacrificado algo en tu vida por dedicarte a este deporte?

-Principalmente los estudios. Ahora mismo he apostado por el atletismo y me está yendo bastante bien. Mi idea es retomar los estudios.

-Háblame de tu entrenador, Thomas Dreissigacker.

-Tiene 37 años y es una persona muy profesional y seria. Thomas es el entrenador de ON Athletics club. Somos un grupo selecto de trece atletas entre los que se encuentra la revelación española de los 5.000 metros, Marta García.

-Imagínate que llegas a la final. ¿Cómo visualizas la carrera perfecta?

-Si llego a la final sueño con alcanzar todo, no sé si seré medalla pero tampoco el octavo. Quiero una carrera normalizada, es decir, el esfuerzo de las dos carreras anteriores hará que el primer 400 metros lo pasemos entre 51-52 segundos. Si fuera así enfocaría la última vuelta con muchas opciones. Espero ir bien colocado y en el último 200 sacar todos mis arrestos. Te lo cuento y se me ponen los pelos como escarpias.

-Y después de los Juegos Olímpicos de París, ¿qué?, ¿1.500, 5.000?

-Por lo menos un par de años en el 800 y mejorar mi marca de los 1.500. Creo que valgo para hacer mucho menos de los 3:36 que tengo ahora.

-¡Moha!, con tu fisionomía (1,77 metros, 62 kilos) en unos años podrías ser el Fiz del maratón, ja, ja.

-Ja, ja. Poco a poco habrá que ir subiendo de distancia.