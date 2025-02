Miriam Casillas compite este lunes con el cuarteto español del relevo mixto

En todas las previsiones figuraba Miriam Casillas como una de las integrantes de la delegación española que participaría este lunes en la prueba del relevo ... mixto de triatlón, pero faltaba la confirmación oficial. Un anuncio que se hizo de rogar y que llegó en la tarde de este domingo, apenas unas doce horas antes de que dé comienzo la prueba, prevista para las 8.00 horas. La atleta del Triatlón Ferrol compartirá equipo con Anna Godoy, Alberto González y Antonio Serrat. Cada relevista tendrá que completar un recorrido de 300 metros de natación, ocho kilómetros de ciclismo y el tramo de carrera a pie estará compuesto por dos kilómetros.

De nuevo todas las miradas apuntan al río Sena, como ocurriera en la víspera de las prueba individual el pasado miércoles. No en vano, la organización decidió este domingo cancelar los entrenamientos, aunque todo indica que no peligra la celebración de la carrera. Anne Descamps, portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, señaló que la medida de suspender las sesiones de preparación se tomó debido a las precipitaciones que han caído en los últimos días. No se refirieron en cambio a los índices de bacterias en el agua, uno de los quebraderos de cabeza para el triatlón, aunque todo dependerá de las pruebas que se realicen en las horas inmediatas al inicio de la competición para determinar si se garantizan los mínimos exigidos por la Agencia Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Seguridad Laboral (ANSES).

Miriam Casillas, muy lastrada precisamente por el sector de la natación, del que salió muy rezagada por las fuertes corrientes, tuvo que remontar varias posiciones para finalizar en el puesto 33. La triatleta pacense acabó la prueba con un tiempo de 2h01:46, a 6:51 de la campeona olímpica la francesa Cassandre Beaugrand.

La deportista extremeña se mostró muy crítica con los organizadores en torno a la salubridad del sector de natación: «La calidad del agua era muy discutible, nos trataron como payasos. Si se hubiera pensado en la salud de los atletas no se habría hecho aquí. Debemos decirlo y no podemos quedarnos callados. Es una pena que no se piense en el atleta». Y resaltaba las repercusiones de nadar bajo esas condiciones, «durante la competición no notamos nada, será a la noche, mañana o en los próximos días cuando veamos si tenemos consecuencias o no de haber nadado en el río. Y ese es un problema, porque el día 5 tenemos el triatlón mixto», comentaba con la vista puesta en su participación en la competición de este lunes.

Miriam Casillas también alzó la voz sobre otra de las polémicas del triatlón en los Juegos de París, después de que en varias imágenes se observaba cómo algunos participantes se lanzaban al río antes de que se diera la salida oficialmente. «Está pasando en cada carrera que se tiran antes y no puede ser porque nos perjudican a las legales. Mucha gente lo ha hecho y no ha habido ninguna sanción», se quejaba amargamente instantes después de finalizar su actuación.